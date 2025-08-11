晴時多雲

國泰世華客服盜刷客戶信用卡 金管會重罰1200萬

2025/08/11 20:17

國泰世華銀行客服專員涉及盜刷客戶信用卡，遭金管會開罰1200萬元。（圖由國泰金控提供）國泰世華銀行客服專員涉及盜刷客戶信用卡，遭金管會開罰1200萬元。（圖由國泰金控提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕又見國銀重大裁罰案件！由於國泰世華銀行客服專員涉及盜刷客戶信用卡，受影響客戶數共18人，總盜刷金額約688萬元，金管會今天開罰國泰世華銀行1200萬元。

銀行局表示，國泰世華銀行因接獲客戶反映及內部清查，發現前客服專員涉及盜刷客戶信用卡。該行未完善建立信用卡客戶資料變更、申請掛失補發、信用卡繳款金額調整及信用卡影像調閱系統之控管機制，核有未完善建立內部控制制度之情事，違反銀行法等相關規定，因此，予以裁罰。

國泰世華該行客服專員黃員，自2024年3月至2024年10月間，以職務之便擅自替客戶申請補發信用卡，並於申請後發卡前將客戶通訊資料變更為其本人資料，再以客戶信用卡於國外網站刷卡儲值至其本人及親友該網站帳號，再輾轉匯回其帳戶等手法盜刷客戶資金，受影響客戶數共18人，總盜刷金額約688萬元。

銀行局表示，國泰世華共有三大缺失：

1、未完善建立信用卡客戶資料變更及申請掛失補發之控管機制：該行規定就客戶信用卡基本資料變更，客服人員於核驗持卡人身分後，若無特殊情況，即得逕行變更資料；資料變更時系統將即時檢核有無兩人以上共用手機號碼或電子郵件，如有共用情形系統將阻擋變更資料登入；另針對持卡人申告卡片遺失，客服人員於確認相關資料後，即得於客服系統執行掛失補發作業。

金管會調查，上述相關作業未有相關機制確認持卡人，確實有進線要求執行，以致本案黃員得逕行以多組手機號碼及電子郵件，或使用無效手機號碼進行變更，以規避系統檢核及使該行無法有效通知客戶；亦利用權限將客戶申請停卡改為掛失補發，或鎖定久未用卡之客戶，進而申請掛失補發信用卡，並將補發之信用卡寄至黃員事先變更之通訊地址。

2、未完善建立信用卡繳款金額調整之控管機制：國泰世華規定於信用卡帳單結帳後，如遇持卡人申請扣除商店退款、費用減免、爭議帳款繳款或申請帳款人工分期，客服人員得調整帳單最低應繳金額，惟持卡人如為「非逾期戶」，客服人員無須開立電子表單會簽權責部門，亦無事後覆核機制，即可逕自調整當月繳款最低金額，導致黃姓員工利用調整繳款金額掩蓋其舞弊行為。

3、國泰世華未完善建立信用卡影像調閱系統之控管：該行規定如須確認信用卡申請書資料，客服人員可透過信用卡影像調閱系統調閱信用卡申請書內容，惟該系統未建立妥適之查詢控制條件，致黃員得輕易隨機以姓名查得客戶信用卡申請書資料之身分證字號，據以登入客服系統查看客戶之信用卡使用情形，利鎖定特定特徵之客戶為舞弊對象。

因此，金管會依銀行法第129條第7款規定，核處1200萬元罰鍰，在其他監理要求事項，金管會請國泰世華依比例原則、檢討本案違失行為所涉相關人員之責任，請該行檢討客服業務流程，所涉內部控制及防弊機制之有效性，提報董事會認可後函報金管會，並由稽核單位列管追蹤及納入內部查核重點。

對此，國泰世華說明，本案件為本行主動發現，且於事件發生後第一時間即展開內部調查，清查與聯繫可能受影響的客戶，並保障客戶權益不受影響，同時依規通報主管機關。對於金管會之裁罰意見，將虛心檢討，先前已解僱涉案員工，及依法追究其相關刑責，並已完成內部控制制度強化，防範類似事件再次發生。

