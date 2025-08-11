工研院抗體新藥授權藥華藥 攜手進軍免疫療法

工研院今（11）日宣布攜手藥華醫藥，針對國內首創「抗TIGIT免疫檢查點抗體新藥 ITRI-501」展開策略合作。圖左起為工研院生醫與醫材研究所技術長周民元、工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇、藥華醫藥董事長詹青柳、藥華醫藥執行長林國鐘。（圖:工研院提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕工研院今（11）日宣布，攜手國內藥華醫藥，針對國內首創「抗T細胞免疫球蛋白和免疫受體酪氨酸抑制基序（T cell Immunoglobulin and ITIM domain；TIGIT）免疫檢查點抗體新藥ITRI-501」展開策略合作，推動創新技術從實驗室邁向臨床應用，加速新藥商品化進程。

工研院表示，ITRI-501臨床前試驗中，對於實體腫瘤及高度表現TIGIT靶點的血癌，具有顯著治療潛力，療效優於國際同類藥物。此一成果不僅彰顯臺灣在次世代免疫治療領域的研發實力，更協助臺廠在發展自主創新藥物方面，打造完整產業供應鏈。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，工研院近年在癌症新藥與免疫細胞療法等方面獲多項成果，今針對實體腫瘤免疫抑制機制成功開發出國內首創、鎖定TIGIT靶點的「抗TIGIT免疫檢查點抗體新藥」。具備辨識TIGIT免疫檢查點、啟動自然殺手細胞（NK細胞）抗體毒殺作用等多重機制，僅需低劑量單一用藥，即能達到聯合用藥與活化T細胞的雙重抗腫瘤效果，有效抑制腫瘤生長、改善治療成果。

而該藥已於年初專屬授權國內藥華醫藥，此次雙方攜手合作，盼憑藉其在製造與產業轉譯的深厚實力，加速新藥的臨床推進，提升臺灣在全球免疫治療領域的研發能見度，為癌症治療帶來全新契機。

