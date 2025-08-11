晴時多雲

財經 > 證券產業

日月光投控7月營收515.42億元 近3個月新高

2025/08/11 19:46

日月光投控7月營收515.42億元。圖為日月光投控營運長吳田玉。（資料照）日月光投控7月營收515.42億元。圖為日月光投控營運長吳田玉。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體封測廠日月光投控 （3711） 今公布7月自結合併營收515.42億元，月增4.1%、年減0.1%，重返500億元大關之上，並為近3個月新高，以美元計算，營收17.69億美元，月增6.5%、年增11.2%；今年前7月累計自結合併營收3504.45億元，年增7.95%。

封裝測試及材料（ATM）佔日月光投控7月營收約317.83億元，月增3.6%、年增15.8%，以美元計算，7月營收10.91億美元，月增6%、年增29%。顯示日月光投控在人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封測需求仍受惠，但整體營收還是受到新台幣匯率升值影響。

日月光投控先前法說會展望第3季，若以新台幣兌美元匯率29.2元為估算基準，以美元計價，第3季投控合併營收預估季增12%至14%，若以新台幣計價，第3季合併營收估季增6%至8%。

