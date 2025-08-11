晴時多雲

兆豐銀資產活化 楠梓分行改建新大樓

2025/08/11 19:15

兆豐銀行今（11）日舉行楠梓分行大樓興建工程上梁典禮，由總經理黃永貞（右5）率高階主管參與。（業者提供）兆豐銀行今（11）日舉行楠梓分行大樓興建工程上梁典禮，由總經理黃永貞（右5）率高階主管參與。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）旗下兆豐銀行積極進行資產活化，位於高雄楠梓的楠梓分行土地，規劃興建地上10層、地下3層，樓地板面積達8600坪的廠辦大樓，預計於115年第3季完工；其中1至5層自用，6至10層規劃招租，已有多家廠商釋出承租意願。該大樓今（11）日舉行上梁典禮。

兆豐銀指出，兆豐銀行楠梓分行前身為中國國際商業銀行楠梓分行及交通銀行楠梓分行，均自60年起，就在當時的「楠梓加工出口區」開業服務，95年8月2銀行合併後，兆豐銀行楠梓分行持續在地深耕，至今超過50年。

配合經濟部產業園區管理局行政場域整建計畫，將原東側土地規劃興建一棟地上10層、地下3層的廠辦大樓，預計於115年第3季完工，該廠辦樓地板面積8600坪，其中1至5層自用，包括楠梓分行及南區營運中心均將進駐，6至10層規劃於115年6月開始對外招租，兆豐銀表示，新大樓位於園區管理局大門旁，佔地利之便，園區內廠商幾乎均為客戶，服務客群也擴及仁武、橋頭、岡山、燕巢及市區的周邊廠商，未來待南區營運中心遷入後，更將擴大服務的深度及廣度。

兆豐銀行總經理黃永貞表示，楠梓分行新大樓自112年開工至今，已順利完成10層樓主體結構工程，期許新大樓落成後，能進一步提升服務能量，並為園區企業、客戶及社區居民帶來更多便利與福祉。

楠梓科技產業園區即原本的楠梓加工出口區，園區內現有日月光集團、穎崴科技、楠梓電子、華泰電子等知名科技廠商，受惠於政府積極推動南部高科技S廊帶與大南方新矽谷計劃，近年更吸引台積電進駐，加上該區為早期發展生活圈、具備鄰近高鐵左營站的地理優勢，生活機能相當發達。

