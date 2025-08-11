晴時多雲

亞洲藏壽司虧轉盈 第2季每股賺0.9元

2025/08/11 19:12

亞洲藏壽司第二季每股稅後盈餘0.9元。（亞洲藏壽司提供）亞洲藏壽司第二季每股稅後盈餘0.9元。（亞洲藏壽司提供）

〔記者楊雅民、實習記者林子云／台北報導〕亞洲藏壽司（2754）今天公布第2季合併營收14.4億元，年增21.3%；稅後淨利0.42億元，年增443.8%，每股稅後盈餘0.9元。

亞洲藏壽司累計上半年合併營收為27.69億元，年增5.8%，稅後淨利0.26億元，年減68.2%，每股盈餘0.56元 。

亞洲藏壽司今天並同步公布7月營收5.2億元，年增13.2%、月增6.5%；累計前7個月營收32.9億元，年增6.9%。

亞洲藏壽司表示，第1季因認列海外減損，影響財報表現；隨著中國上海門市陸續關閉，營運資源集中於台灣市場，第2季在與「名偵探柯南」、「三麗鷗」合作及母親節檔期帶動下，營收與獲利均較去年同期成長。

展望後市，公司下半年將持續推出聯名活動及新品，並推進新店展開計畫，截至目前為止，亞洲藏壽司海內外共61家門市，其中台灣59家、上海門市3家已關閉1家，剩餘2家將陸續結束營運。

