台灣大7月EPS 0.39元 AI資料中心第4季貢獻營收

台灣大7月EPS 0.39元。圖為台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大7月自結合併營收150.9億元，營業利益17.3億元，稅後淨利12億元，EPS為0.39元。累計1-7月營收1107.3億元，營業利益120.5億元，較去年同期成長7%，稅後淨利為81.5億元，EPS達2.69元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，7月份電信業務營業利益年增13%，合併效益持續推升雙位數成長。行動服務營收成長增溫，年增率為今年最高，單月金額更創近9年新高。在5G滲透率穩健提升及獨門方案帶動升轉下，智慧型手機月租ARPU達合併台灣之星以來新高，年增近3%，月租用戶退租率亦保持在歷史低檔。獲利方面，排除去年同期一次性投資收益墊高基期影響，稅後淨利仍維持年增動能。

請繼續往下閱讀...

張家麒表示，近期參與指標性AI盛會「AI WAVE SHOW 2025」，攜手美商威德新（Vantage）展出國際級AI資料中心，瞄準企業導入AI的關鍵市場商機，本合作案採輕資產策略，有助於縮短建設時程，加速佈局企業AI市場，並預計於第四季啟用且開始貢獻營收。機房最大總負載容量為25MW，其中資訊設備負載容量為16MW，單櫃可支援最高135kW，搭配水冷技術及全天候服務，提供AIDC最高等級的高效能運算（HPC）能力，滿足企業對AI應用所需的高規格基礎設施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法