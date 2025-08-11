晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

赴美投資4000億美元換降關稅？鄭麗君：投資金額還沒有議定

2025/08/11 18:48

行政院副院長鄭麗君今（11）日表示，目前投資金額還沒有議定，還在進一步談判中，會持續邀請台灣高科技產業研商、溝通。（記者陳逸寬攝）行政院副院長鄭麗君今（11）日表示，目前投資金額還沒有議定，還在進一步談判中，會持續邀請台灣高科技產業研商、溝通。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台關稅「20％+N」8月7日上路，我方持續和美國進行談判，盼能調降稅率。面對各國對美投資換取關稅調降，傳台灣投資美國金額可能高達4000億美元。行政院副院長鄭麗君今（11）日表示，目前投資金額還沒有議定，還在進一步談判中，會持續邀請台灣高科技產業研商、溝通。

行政院今日召開記者會回應關稅議題，鄭麗君指出，台美談判持續進展，已完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、採購等，以及雙方要議定的對等貿易框架協議條文逐條磋商，與美國貿易代表署大致完成技術性磋商。

鄭麗君提及，美國對台逆差金額超過9成來自於ICT、半導體等產品，這是美台獨特性的議題，必須跟美國商務部持續溝通跟討論。她提及，後續談判將232條款、台美供應鏈議題持續磋商，希望對等關稅調降能達成協議。

「投資金額目前還沒有議定」，鄭麗君強調，台美就投資、232條款、供應鏈合作仍在進一步談判，有跟產業界溝通，也會持續邀請台灣高科技產業研商、溝通，持續推進談判。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財