赴美投資4000億美元換降關稅？鄭麗君：投資金額還沒有議定

行政院副院長鄭麗君今（11）日表示，目前投資金額還沒有議定，還在進一步談判中，會持續邀請台灣高科技產業研商、溝通。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台關稅「20％+N」8月7日上路，我方持續和美國進行談判，盼能調降稅率。面對各國對美投資換取關稅調降，傳台灣投資美國金額可能高達4000億美元。行政院副院長鄭麗君今（11）日表示，目前投資金額還沒有議定，還在進一步談判中，會持續邀請台灣高科技產業研商、溝通。

行政院今日召開記者會回應關稅議題，鄭麗君指出，台美談判持續進展，已完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、採購等，以及雙方要議定的對等貿易框架協議條文逐條磋商，與美國貿易代表署大致完成技術性磋商。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君提及，美國對台逆差金額超過9成來自於ICT、半導體等產品，這是美台獨特性的議題，必須跟美國商務部持續溝通跟討論。她提及，後續談判將232條款、台美供應鏈議題持續磋商，希望對等關稅調降能達成協議。

「投資金額目前還沒有議定」，鄭麗君強調，台美就投資、232條款、供應鏈合作仍在進一步談判，有跟產業界溝通，也會持續邀請台灣高科技產業研商、溝通，持續推進談判。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法