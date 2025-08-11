藍天上半年每股賺0.02元 下半年逐季成長

藍天電腦看好下半年在 AI PC 新機種推出與 Windows 10 換機潮帶動下，業績與獲利可望持續逐季成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕藍天電腦（2362）看好下半年在 AI PC 新機種推出與 Windows 10 換機潮帶動下，業績與獲利可望持續逐季成長，該公司2025上半年雖然受到新台幣匯率升值影響，累計稅後淨利為2000萬元，每股盈餘（EPS）0.02元。

藍天筆電事業受惠於主要零組件供貨回穩、RTX50系列量產出貨帶動下，第二季出貨41萬台、季增56%，高價藍海機種佔比提升至 66%，推升營業利益年增 2%，順利回補首季缺口。下半年商用客戶加速汰換設備，公司將強化高階電競機種接單，並擴大AI PC產品線布局，帶動產品組合持續優化。

請繼續往下閱讀...

藍天7月營收19.77億元，月增15.4%、年減8.5%，單月筆電出貨16萬台，創今年度的月出貨量新高表現，較6月成長13%，銷貨金額17.4億元、月增 19%，第三季可望延續成長動能。

在收租事業方面，藍天中國百腦匯受惠於當地內需回溫帶動，第二季租金收入年增 3%，上半年表現與去年持平，平均客流量年增6%、假日客流年增15%。後續舉辦的暑期活動將整合科技與娛樂行銷，包括電競賽事、二次元主題與明星應援，可望成功吸引年輕消費族群湧入，提升消費動能。

藍天轉投資的群光廣場百貨下半年將迎暑假、周年慶、雙 11、雙 12 等消費檔期，並推動西安與汕頭兩店整租方案，以提升資源運用效率，同時持續開源節流、審慎應對市場變化。亦將關注AI PC、高階電競產品的長期需求，並透過產品組合優化與區域市場布局，強化獲利結構，為2026年營運奠定成長基礎。

