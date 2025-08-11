晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

藍天上半年每股賺0.02元 下半年逐季成長

2025/08/11 18:46

藍天電腦看好下半年在 AI PC 新機種推出與 Windows 10 換機潮帶動下，業績與獲利可望持續逐季成長。（記者方韋傑攝）藍天電腦看好下半年在 AI PC 新機種推出與 Windows 10 換機潮帶動下，業績與獲利可望持續逐季成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕藍天電腦（2362）看好下半年在 AI PC 新機種推出與 Windows 10 換機潮帶動下，業績與獲利可望持續逐季成長，該公司2025上半年雖然受到新台幣匯率升值影響，累計稅後淨利為2000萬元，每股盈餘（EPS）0.02元。

藍天筆電事業受惠於主要零組件供貨回穩、RTX50系列量產出貨帶動下，第二季出貨41萬台、季增56%，高價藍海機種佔比提升至 66%，推升營業利益年增 2%，順利回補首季缺口。下半年商用客戶加速汰換設備，公司將強化高階電競機種接單，並擴大AI PC產品線布局，帶動產品組合持續優化。

藍天7月營收19.77億元，月增15.4%、年減8.5%，單月筆電出貨16萬台，創今年度的月出貨量新高表現，較6月成長13%，銷貨金額17.4億元、月增 19%，第三季可望延續成長動能。

在收租事業方面，藍天中國百腦匯受惠於當地內需回溫帶動，第二季租金收入年增 3%，上半年表現與去年持平，平均客流量年增6%、假日客流年增15%。後續舉辦的暑期活動將整合科技與娛樂行銷，包括電競賽事、二次元主題與明星應援，可望成功吸引年輕消費族群湧入，提升消費動能。

藍天轉投資的群光廣場百貨下半年將迎暑假、周年慶、雙 11、雙 12 等消費檔期，並推動西安與汕頭兩店整租方案，以提升資源運用效率，同時持續開源節流、審慎應對市場變化。亦將關注AI PC、高階電競產品的長期需求，並透過產品組合優化與區域市場布局，強化獲利結構，為2026年營運奠定成長基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財