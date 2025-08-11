美對台關稅「20＋Ｎ」 政院：工具機、機械、蝴蝶蘭、鬼頭刀衝擊大

行政院今日召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外界關注台灣暫行對等關稅20%為疊加關稅，領軍談判的行政院副院長鄭麗君今天表示，工具機、機械等工業產品，蝴蝶蘭、鬼頭刀等農產品，面對的衝擊升高，政府會給予更大支持。在疊加關稅部分，她強調，日本正在爭取豁免，其他國家原則適用疊加方式，台灣會爭取「不要疊加原稅率的計算方式」。

行政院今日召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者會，對等關稅計算方面，鄭麗君說，美方今年4月公布對等關稅以來，行政院曾說明，我國產品銷往美國是用「最惠國待遇」加「對等關稅」方式計算，簡單來講，就是原本稅率加對等關稅。

鄭麗君說明，談判期間各國適用稅率是10%，也就是原稅率加10%，目前台灣對等關稅的「暫時性稅率」是20%，所以是原稅率再加20%計算。

鄭麗君舉例，水五金產業的水龍頭，原本稅率是2.6%，所以加上20%對等關稅，所以新稅率是22.6%。經濟部國貿署8月5日已經舉辦有3千名業者參與的線上說明會，第二場說明會將在8月15日進行，當然社會期待政府對外說明，經濟部將成立線上專區，讓民眾查詢相關資訊。

鄭麗君進一步說，我國目前出口到美國的農工產品，工業出口值是1118億元、農業是8.9億元，我國農工產品面對美國原稅率，平均稅率是3.3%，工業平均3.1%，農業平均是5%。

鄭分析我國輸美產品原稅率結構，工業產品多數稅率在5%以下，其中82.5%進口值的工業產品稅率為0%，12.1%進口值的工業產品稅率為0%至5%。農業多數在10%以下，43.4%進口值的農業產品稅率為0%，6.3%進口值的農業產品稅率為0至5%，33.6%是5%至10%稅率。

鄭麗君表示，針對疊加關稅，歐盟是例外計算，日本則是爭取例外計算，其他國家是適用疊加關稅的方式。國人都非常關心台灣的情況，後續我們目標要爭取再降對等關稅，以及一併磋商232條款，在達成對等關稅協議的過程中，就美方的降稅方式，我們也會努力爭取「不要疊加原稅率的計算方式」。

鄭麗君提及，歐盟、日本在協商不要疊加稅率時，可能有就降稅方式進行相關協商，我方屆時在協商最終稅率時，我們也會來做如此的努力。

鄭麗君指出，目前對等關稅從32%降到20%，根據智庫分析，對我國出口、GDP就業的衝擊，已經減緩5成，但了解到個別產業面對原稅率加20%，以及考量競爭國稅率的差距，將面對衝擊的升高，尤其是工具機、機械等工業產品，或蝴蝶蘭、鬼頭刀等農產品，將面對更大的衝擊，政府會給予更多支持。

她強調，行政院上週已經公布相關產業支持方案，包含金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等，8月7日已經受理申請，並核定15項辦法。至於面對競爭國受衝擊較大的產業，也會責成部會提出個別產業的支持方案。

