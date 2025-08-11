晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

龔明鑫：水五金、重電、塑膠較中國具關稅優勢

2025/08/11 18:29

行政院秘書長龔明鑫表示，水五金、重電、塑膠製品產業等，台灣的主要競爭對手都包含中國，與中國相較，我方在關稅上並未居於弱勢，甚至還有優勢，應極力爭取中國讓出的市場。行政院秘書長龔明鑫表示，水五金、重電、塑膠製品產業等，台灣的主要競爭對手都包含中國，與中國相較，我方在關稅上並未居於弱勢，甚至還有優勢，應極力爭取中國讓出的市場。

〔記者謝君臨／台北報導〕有關台美關稅談判對我產業所造成的衝擊，以及政府所推動的產業支持方案，行政院秘書長龔明鑫今表示，包括水五金、重電、塑膠製品產業等，台灣的主要競爭對手都包含中國，與中國相較，我方在關稅上並未居於弱勢，甚至還有優勢，應盡快強化、提升產品力，極力爭取中國讓出的市場，讓企業獲得更好支撐。

行政院下午臨時舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮等人出席。

有關產業衝擊及政府支持方案，龔明鑫表示，在水五金部分，原關稅是2.6%，現在是22.6%。台灣水五金一樣是美國品牌的代工，主要是民生家用品；日本、韓國主要是自有品牌和工業用，所以市場有一些區隔，因此台灣的主要競爭對手是越南和中國，而台灣和越南的暫時性關稅一樣，相較中國則擁有一些優勢。

在重電產業部分，龔明鑫指出，這類產品需有長期認證，因此短期替代性是滿低的，所以出口大概仍是持續會有，但長期而言，台灣還是要競爭，這部分的主要對手是歐盟和中國，對於歐盟，我方處於劣勢，但相較於中國我方則存有優勢。

龔明鑫說，針對重電產業的因應策略，除了拓銷多元市場以外，也可以和大型的伺服器看怎麼樣來做一些合作，提升它的附加價值；當然也可以往利基型的產品發展，比如說綠電、風電等，來做發展。

塑膠製品產業部分，龔明鑫表示，台灣主要競爭對手大概就是中國和墨西哥，以目前對美關稅而言，台灣24.6%、中國59.6%、墨西哥25%，事實上我方並非處於劣勢，但是還是要盡快強化、提升台灣的產品力；另一部分，就是中國讓出的市場，我方怎麼樣來極力爭取，讓企業能夠獲得更好的支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財