龔明鑫：水五金、重電、塑膠較中國具關稅優勢

行政院秘書長龔明鑫表示，水五金、重電、塑膠製品產業等，台灣的主要競爭對手都包含中國，與中國相較，我方在關稅上並未居於弱勢，甚至還有優勢，應極力爭取中國讓出的市場。

〔記者謝君臨／台北報導〕有關台美關稅談判對我產業所造成的衝擊，以及政府所推動的產業支持方案，行政院秘書長龔明鑫今表示，包括水五金、重電、塑膠製品產業等，台灣的主要競爭對手都包含中國，與中國相較，我方在關稅上並未居於弱勢，甚至還有優勢，應盡快強化、提升產品力，極力爭取中國讓出的市場，讓企業獲得更好支撐。

行政院下午臨時舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮等人出席。

請繼續往下閱讀...

有關產業衝擊及政府支持方案，龔明鑫表示，在水五金部分，原關稅是2.6%，現在是22.6%。台灣水五金一樣是美國品牌的代工，主要是民生家用品；日本、韓國主要是自有品牌和工業用，所以市場有一些區隔，因此台灣的主要競爭對手是越南和中國，而台灣和越南的暫時性關稅一樣，相較中國則擁有一些優勢。

在重電產業部分，龔明鑫指出，這類產品需有長期認證，因此短期替代性是滿低的，所以出口大概仍是持續會有，但長期而言，台灣還是要競爭，這部分的主要對手是歐盟和中國，對於歐盟，我方處於劣勢，但相較於中國我方則存有優勢。

龔明鑫說，針對重電產業的因應策略，除了拓銷多元市場以外，也可以和大型的伺服器看怎麼樣來做一些合作，提升它的附加價值；當然也可以往利基型的產品發展，比如說綠電、風電等，來做發展。

塑膠製品產業部分，龔明鑫表示，台灣主要競爭對手大概就是中國和墨西哥，以目前對美關稅而言，台灣24.6%、中國59.6%、墨西哥25%，事實上我方並非處於劣勢，但是還是要盡快強化、提升台灣的產品力；另一部分，就是中國讓出的市場，我方怎麼樣來極力爭取，讓企業能夠獲得更好的支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法