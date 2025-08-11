晴時多雲

南光醫藥揮軍台北 南港設國際營運總部

2025/08/11 18:51

南光醫學南港國際營運總部啟用，同步發表全新全新企業識別。圖右四為南光董事長陳立賢、右三為總經理王玉杯。（記者陳永吉攝）南光醫學南港國際營運總部啟用，同步發表全新全新企業識別。圖右四為南光董事長陳立賢、右三為總經理王玉杯。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕南光醫藥（1752）今日（8/11）啟動南港舉辦國際營運總部，並正式宣示從創新、臨床服務、品牌重塑到環保實踐「四箭齊發」，南光醫藥總經理王玉杯表示，「國際營運總部的成立，將成為我們深化亞洲市場布局、加速全球業務拓展的重要支柱。」

王玉杯指出，過去南光產品都靠自主研發，但其實很多新藥都是從學研單位衍伸而出，南光國際總部設在南港，鄰近生技園區，未來會找好的標的、人才進行合作，也希望尋找國際行銷人才等，開拓國際市場。

成立一甲子的南光，今日也與優點診所合資成立全新預防醫學中心，邁向全方位服務的公司，王玉杯表示，該中心將導入國際先進的健康風險評估、生物指標檢測、遺傳分析與個別化生活介入方案，提供從健檢、慢性病風險預測、個人化營養諮詢到基因檢測等多元服務，並規劃未來擴展遠距健康監控與企業健康管理方案，預計今年第四季正式開幕。

一旦營運上軌道，就會陸續再開其他分點，一旦達規模經濟—5個據點後，就會成立旗艦店。

南光今日也同步發表全新企業識別（CIS），以南光四大核心價值「創新、專業、關懷、未來導向」為設計理念，品牌英文首字母「N」與「K」為主體，融合「光芒」與「心跳」元素，象徵希望與生命力，展現企業對人類健康的深切關懷與永續承諾。

