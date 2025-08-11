晴時多雲

富邦金前7月賺623.7億 北富銀獲利創同期新高

2025/08/11 18:22

富邦金前 7 月稅後純益623.7億元，每股稅後純益 （EPS） 為4.29元。（資料照）富邦金前 7 月稅後純益623.7億元，每股稅後純益 （EPS） 為4.29元。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕富邦金今天公布 2025 年7月自結合併稅後純益110.3億元，累計前 7 月稅後純益623.7億元，每股稅後純益 （EPS） 為4.29元。子公司台北富邦銀行累計前7月獲利創下歷年同期新高；富邦產險、富邦證券累計前 7月獲利皆為歷年同期次高。

根據統計，富邦人壽7月稅後純益為 59.3 億元，累計前 7月稅後純益 304.8 億元，累計前7月初年度保費收入 （First Year Premium） 達718 億元，年增11%，總保費收入 （Total Premium） 達2220億元，年增 8%，預估皆排名業界第二。

富邦人壽7月初年度保費 89 億元，總保費收入297億元，預估皆排名業界第二。富邦人壽積極強化分期繳及保障型商品推動，帶動累計前 7 月初年度等價保費收入 （FYPE） 達344億，較去年同期成長14%。7 月底淨值比率逾 10%，RBC 約為 400%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 7 月稅後純益 29.6 億元，累計前 7 月稅後純益 224.8 億元，較去年同期成長 15%，續創歷史新高，主因核心業務獲利動能穩定，累計前 7 月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長 11% 及 12%，帶動雙位數營收成長。

其中，台北富邦銀行海外放款、中小企業放款及個人放款成長，帶動放款餘額較同期成長 11%；手續費淨收益中，累計前 7 月財富管理收益年增雙位數成長，主要來自基金及分期繳保險商品銷量成長，信用卡受惠海外旅遊及消費提升，簽帳金額穩定增加。

截至7月底，台北富邦銀行逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1048%，維持良好資產品質。

富邦產險7月稅後純益 5.7 億元，累計前7月稅後純益 34.5 億元，較去年同期成長 24%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。

此外，富邦產險業務表現方面，7 月整體簽單保費 56.2 億元，其中傷健險表現最為突出，單月簽單保費年成長 17%，同時超越市場整體水準。累計前 7 月簽單保費收入 428.4 億元，年成長 8%，簽單市佔率 24.2%，續居市場龍頭。

至於富邦證券 7 月稅後純益 12.4 億元，累計前 7 月稅後純益 53億元，創歷年同期次高紀錄，惟較去年同期減少 21%。由於台股今年受美國關稅政策影響，盤勢波動震盪影響市場交易熱度減弱，累計前 7 月台股日均值較去年同期減少 19%，致證券經紀收入較去年同期下滑。

