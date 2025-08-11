晴時多雲

華航7月營收 177.4 億元 創歷年同期次高

2025/08/11 18:06

華航7月營收創歷年同期次高。（華航提供）華航7月營收創歷年同期次高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團 7 月合併營業收入為 177.4 億元，為歷年同期次高。其中，客運收入 106.51 億元，較前月增加 3.48%；貨運收入 56.33 億元，較上月增加 5.64%。

展望9月，華航指出，看好歐洲市場持續暢旺，法蘭克福、維也納、捷克及阿姆斯特丹等航線，預估訂位率皆可約80%以上。區域線方面，華航即日起推出首爾仁川限定航班優惠促銷；高雄出發九州天天飛航，旅客可依據行程安排，自福岡、熊本進出，至 8 月底前亦有優惠價。華航說，將持續觀察各地旅運需求，彈性規劃航班，適時評估新開航點，提供旅客便利多元的航班選擇。

貨運方面，華航7 月貨源持續穩定增加，貨收亦相比去年同期有 8.33%的成⾧。7 月份起美國陸續公布各國的對等關稅，至 8 月初正式上路前，空運急單效應推升各地往美航空貨運市場需求，加上 Al 伺服器、半導體與高值電子貨品等供貨持續強勁，相關包機需求湧現。華航持續關注關稅實施後對市場供需的變化，充分利用客貨機運能，積極爭取高價包艙及臨時加包機貨源，以期在油價維持低檔下，增裕營收及獲利。

