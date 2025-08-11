美國汽車進口台灣零關稅？政院證實：台美貿易談判關鍵因素

對於美國汽車進口台灣的關稅是否大幅調降？政院副院長鄭麗君表示，美方期待各國提供更多市場開放及市場准入，細節還需要等定案，底定後會對外進行說明。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對等關稅政策7日正式上路，對於美國汽車進口台灣的關稅是否大幅調降？領軍談判小組的行政院副院長鄭麗君表示，美方當然期待各國提供更多市場開放及市場准入，「細節還需要等定案，請大家給我們一點時間，底定後會對外進行說明」。

鄭麗君在行政院「美國對等關稅及產業支持方案」記者會表示，美方期待各國提供更多的市場開放和更多的市場准入，的確是談判當中非常關鍵的因素。

鄭麗君指出，許多國家是提供全面性的零關稅，有些提供99%品項或重要範圍零關稅，我們面對美方的期待，台美雙方持續磋商中。在美方期待的許多項目底下，美方希望有更多關稅減讓，細節還要等最後定案，請大家再給我們一點時間，底定後才能對外說明。

關於台美談判的總結會議是否會跟美國總統川普親自談？鄭麗君則說，各國達成交易的模式不一，有看到一些國家元首跟川普總統之間有些互動，有些是與談判代表之間的會面，有些是雙方元首通話。至於公布方式，有雙方簽署聯合聲明，就雙方有共識部分做概要說明，有的是在白宮網站公布文件或談判條件，有的則是川普在社群媒體上簡要的公布協議內容，達成和說明的模式都不一樣。

鄭麗君提及，台灣是技術性磋商有進展，現在涉及232條款要進行磋商，磋商後希望能夠爭取降低對等關稅的空間。至於採取怎樣的形式，取決於達成協議後雙方的共識，她無法代美方說明，這要在談判之後，才會觸及總結性的部分如何進行。

有無可能一個月內與美方完成最終談判？鄭麗君說，美國財政部是希望10月底之前，當然國內產業界存在壓力，我們會盡一切努力，希望爭取時間越快越好、更合理的關稅，「我們已做好準備，隨時都有可能進行，會透過視訊或實體方式，談判小組會繼續努力」。

鄭麗君進一步說，近期會邀請高科技產業溝通，了解大家的想法，看能否集結力量，在台美供應鏈上進行戰略性佈局，這個將有利於談判，在談判中爭取更好結果，也會台美建構更好的夥伴關係。

她強調，美國希望未來成為全球AI中心，台灣的半導體產業可以跟美國戰略性合作，雙方合作空間非常大，希望談判結果，能夠開啟台灣產業經濟的國際佈局。

