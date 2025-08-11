晴時多雲

台美關稅衝擊工具機產業 龔明鑫：拓展市場、導入AI技術

2025/08/11 17:30

行政院秘書長龔明鑫說明台美關稅衝擊評估與政府支持產業方案。（記者陳逸寬攝）行政院秘書長龔明鑫說明台美關稅衝擊評估與政府支持產業方案。（記者陳逸寬攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台美關稅談判，行政院今舉行記者會對外說明。有關衝擊分析與產業支持方案部分，行政院秘書長龔明鑫表示，農業部分，和競爭對手相比，主要是蘭花和鬼頭刀可能受較大影響。至於機械業或工具機部分，主要競爭對手德、日的關稅較我方低一些，政府將協助產業拓展新市場，或是轉型導入AI技術等。

行政院下午臨時舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮等人出席。

有關產業、工業衝擊及政府支持方案，龔明鑫表示，在機械業或工具機部分，我方的工具機產業一直在升級當中，從過去比較低階的產品，一直往上升級到中高階的工具機，變成大型龍門機，這是台灣將來要發展的方向，主要競爭對手就會遇到德國和日本。

龔明鑫說，這次暫時性關稅，日本、德國稅率較台灣低一些，所以這部分政府就會比較聚焦在怎麼協助企業界的需求，因應對策包括，拓展新市場或轉型，AI技術怎麼導入工具機的發展、精準度提高等，這是非常重要的。

龔明鑫指出，另一個就是拓展新市場，除了印度、東南亞還有歐洲之外，國內市場的汰舊換新政府也有相關計畫在推動當中。

