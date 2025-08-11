晴時多雲

對抗境外電商乏力 momo、PChome前7月營收續衰

2025/08/11 17:36

momo富邦媒7月營收雙減。（資料照）momo富邦媒7月營收雙減。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土兩大電商今日公告7月營收。momo富邦媒（8454）7月營收81.3億元，月減11.9%、年減4.87%，前7月累計營收為605.7億元，年減2.44%；PChome網家（8044）7月營收為28.86億元，月減2.5%、年增6.62％，前7月累計營收為202.36億元、年減2.76%。

近年因酷澎（Coupang）等境外電商在台灣的營收持續成長，壓縮本土電商版圖，momo、PChome上半年財報表現都很平淡，momo上半年獲利年減，而PChome仍然虧損、且虧損幅度持續擴大。

momo指出，7月營收年減是受今年綜所稅申報期限延至6月底，影響消費者支出安排，7月氣溫也影響冷氣等大型家電買氣，不過娛樂、票券、3C等品類維持穩健動能，moPlus會員經濟與聯播網廣告效益同步放大，為下半年旺季鋪陳成長動能。

網家則說，下半年目標除了強化毛利率表現外，受惠電商大檔即將到來，加上AI PC、iPhone銷售旺季將至，Switch 2也陸續推出新遊戲，可望帶動3C品類銷售，審慎樂觀看消費電子產品銷售。

