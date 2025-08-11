美關稅32％降到20％ 龔明鑫：整體衝擊少50％以上

行政院召開「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長秘書長龔明鑫說，對等關稅從32%降到20%後，整體面衝擊幅度少了50%以上。（記者陳逸寬攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台美關稅談判，行政院今舉行記者會對外說明。有關衝擊分析與產業支持方案部分，行政院秘書長龔明鑫表示，只要有階段性公布稅率，行政院就會儘速進行產業衝擊分析，除更新評估，也開啟企業座談，看支持方案是否需進行滾動式檢討。龔也提及，對等關稅從32%降到20%後，整體面衝擊幅度少了50%以上。

行政院下午臨時舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮等人出席。

請繼續往下閱讀...

有關衝擊分析與產業支持方案部分，龔明鑫指出，過去我方享有美國的平均關稅就是3.3%，今年4月2日公布對等關稅32%，是按照美國對台灣貿易逆差比例較高的情況下所課徵，後來因為談判有豁免期，所以降到原關稅再加10%，之後經過副院長（鄭麗君）的努力，再從階段性的32%降為20%。

龔明鑫說，只要有確定對外公佈，行政院就會盡速進行產業衝擊分析，更新一些評估，也開啟企業座談，看看支持方案是否需滾動式調整。

龔明鑫表示，在第二季、4月份時，大概有3個月的10%額外關稅，因為台灣與全世界都一樣，所以事實上台灣在這段時間總體面並沒有受到很大的影響，甚至從相關數據來看，不管是出口、國內投資或GDP的成長，成長幅度非常大。當然不可否認的，也有少數產業和企業受到影響。

龔明鑫指出，20%稅率公布後，行政院盡快完成第二波衝擊評估，如果和32%相比，從GDP的衝擊、產值的影響、出口金額等，事實上，衝擊幅度都少到50%以上，但這是整體面的評估，個別產業、企業因為面對的條件不完全一樣，所以行政院還是要盡量去了解他們可能受到的影響，並給予適當的支持方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法