晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美關稅32％降到20％ 龔明鑫：整體衝擊少50％以上

2025/08/11 17:19

行政院召開「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長秘書長龔明鑫說，對等關稅從32%降到20%後，整體面衝擊幅度少了50%以上。（記者陳逸寬攝）行政院召開「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長秘書長龔明鑫說，對等關稅從32%降到20%後，整體面衝擊幅度少了50%以上。（記者陳逸寬攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台美關稅談判，行政院今舉行記者會對外說明。有關衝擊分析與產業支持方案部分，行政院秘書長龔明鑫表示，只要有階段性公布稅率，行政院就會儘速進行產業衝擊分析，除更新評估，也開啟企業座談，看支持方案是否需進行滾動式檢討。龔也提及，對等關稅從32%降到20%後，整體面衝擊幅度少了50%以上。

行政院下午臨時舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮等人出席。

有關衝擊分析與產業支持方案部分，龔明鑫指出，過去我方享有美國的平均關稅就是3.3%，今年4月2日公布對等關稅32%，是按照美國對台灣貿易逆差比例較高的情況下所課徵，後來因為談判有豁免期，所以降到原關稅再加10%，之後經過副院長（鄭麗君）的努力，再從階段性的32%降為20%。

龔明鑫說，只要有確定對外公佈，行政院就會盡速進行產業衝擊分析，更新一些評估，也開啟企業座談，看看支持方案是否需滾動式調整。

龔明鑫表示，在第二季、4月份時，大概有3個月的10%額外關稅，因為台灣與全世界都一樣，所以事實上台灣在這段時間總體面並沒有受到很大的影響，甚至從相關數據來看，不管是出口、國內投資或GDP的成長，成長幅度非常大。當然不可否認的，也有少數產業和企業受到影響。

龔明鑫指出，20%稅率公布後，行政院盡快完成第二波衝擊評估，如果和32%相比，從GDP的衝擊、產值的影響、出口金額等，事實上，衝擊幅度都少到50%以上，但這是整體面的評估，個別產業、企業因為面對的條件不完全一樣，所以行政院還是要盡量去了解他們可能受到的影響，並給予適當的支持方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財