國產署再推49戶房地包租 年租金底價148.9萬

2025/08/11 17:04

財政部國產署再推出國有房地包租5標49戶，預計9月11日開標。（記者鄭琪芳攝）財政部國產署再推出國有房地包租5標49戶，預計9月11日開標。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署再推出國有房地包租5標49戶，包括花蓮縣24戶、苗栗縣5戶、雲林縣10戶、高雄市2標各5戶，合計年租金底價148.88萬元，預計9月11日開標。國產署提醒，包租業者投標前應先行參閱投標須知，檢齊相關投標應備文件，尤其是須加入標租房地所在地同業公會，並檢附有效的會員證書影本、代表人身分證明文件影本等，以免形成無效標。

國產署表示，今年第3季國有房地包租首度擴及花蓮縣，推出24戶標的、年租金底價72萬8570元，均坐落同一筆土地，有利包租業者後續整體管理與維護；雲林縣10戶、年租金底價25萬2129元，分別鄰近斗六火車站及各級學校，公共設施完善；苗栗縣推出5戶、年租金底價25萬6230元，其中3戶曾於去年第4季辦理，當時已有包租業者參與投標，但投標文件未完備成為無效標，這次新增2戶標的併同辦理公告。

另外，高雄市推出2標各5戶，第1標楠梓區5戶、年租金底價8萬8318元，均鄰近國小，就學便利；第2標5戶、年租金底價16萬3516元，分別鄰近高雄輕軌站、高雄捷運站、高雄公園，交通便利，生活機能良好。

國產署表示，為活化閒置國有房地，增加住宅租賃市場供給，自2023年3月起辦理國有房地包租，截至2025年6月，共公告297戶，標脫201戶國有房地，標脫率近7成，執行績效良好。今年第4季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。

