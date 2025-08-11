晴時多雲

星宇航空上半年EPS 0.31元 7月營收雙增

2025/08/11 16:58

星宇航空上半年EPS 0.31元，7月營收雙增。（星宇航空提供）星宇航空上半年EPS 0.31元，7月營收雙增。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）第二季單季營收107.7億元，年增29％，稅後盈餘0.08億元，EPS 0.01元，累計上半年稅後盈餘9.23億元，年增率2.54%，每股稅後盈餘0.31元。

另外，星宇航空7月營收為40.12億元，月增率7%，年增16%。累計1-7月營收達259.76億元，較去年同期成長31%，創歷年同期新高。其中，7月客運營收31.81億元，年增5%。貨運方面，7月貨運營收為4.78億元，年增59%，單月及累計營收皆創新高。

針對美方宣布對台灣進口商品課徵20%關稅，星宇將持續關注市場動向，並視情況適時調整相關應對措施。

星宇航空指出，第二季客運收入85.25億，年增18%，而自今年4月起，受對等關稅政策不確定性影響，整體訂位需求呈現向後推遲之趨勢。貨運方面，第二季貨運收入12.57億，年增80%，受惠於7月9日美國關稅展延截止前之出貨潮、美洲輸亞生鮮蔬果銷況熱絡，以及東南亞鮮貨與一般貨品出貨動能強勁，貨運市場仍維持高熱度。

星宇航空7月29日開賣台北-鳳凰城航線，將於明年1月15日開航。鳳凰城是美國第五大城也是創新產業重鎮，有穩定的觀光與商務需求，近年更因科技大廠紛紛於當地設廠，科技業生態圈持續發展，開航初期每週三班，明年3月起將增為每週四班。連同鳳凰城，星宇在北美航網將增至五個航點。目前星宇美國航線每週10班往返台北-洛杉磯，每日一班往返台北-舊金山、台北-西雅圖，每週四班往返台北-加州安大略。

