晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

宣德第二季每股虧0.6元 全年高峰落於第四季

2025/08/11 16:48

宣德第二季每股虧0.6元。（宣德提供）宣德第二季每股虧0.6元。（宣德提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠宣德科技（5457）管理層今天表示，第二季毛利率17.3%、較上季減少0.7個百分點，每股虧損0.6元。公司解釋，單季虧損主要是匯損嚴重，若還原業外匯損，本業仍然穩健獲利，後續看好美國手機客戶自第三季起顯著拉貨，加上越南、墨西哥兩新廠加入，預估今年營運逐季升高，最高點將落在第四季。

宣德認為，最近值得注意的營運面變動，是公司的大股東香港商聯滔電子陸續申報減少持股，截至目前已申報轉讓張數為8000張；而在大股東香港商聯滔電子出售8000張後，整體董監事及內部人的持股都相較去年同期增加，將持續投資台灣、佈局全球。

宣德透露，近期公司也傳出接單好消息，首先是拿下北美最大行動支付業者機台約15億元訂單，明年第一季起開始交貨。其次，北美智慧門禁系統、馬來西亞廠則有消費電子組裝訂單亦將陸續交貨。至於美國手機客戶所有產品接口均改為Type-C，加上有新款耳機問世，今年該客戶訂單可望穩定成長。

宣德7月營收20.8億元，月增22.8%、年減5%，短期仍有匯率因素干擾。雖有部分子公司不再合併營收改權益法，影響部分7月營收，但今年前7個月累計營收仍達129億元、年增15.25%。談到新台幣走勢與關稅議題，是所有出口業者面臨的課題，非單一廠商能改變，集團將致力應對相關衝擊。

宣德目前包含子公司在內，於全球6個地區共計有11座廠區，橫跨中國、東南亞及墨西哥，加以搭配客戶群的分散生產規劃，針對個別客戶的需求做出調配，管理層認為，製造面的彈性優勢，有機會替公司爭取到轉單紅利，下半年看好新產能加入之後，對總營業額產生的疊加效益。

 

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財