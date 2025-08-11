宣德第二季每股虧0.6元 全年高峰落於第四季

宣德第二季每股虧0.6元。（宣德提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠宣德科技（5457）管理層今天表示，第二季毛利率17.3%、較上季減少0.7個百分點，每股虧損0.6元。公司解釋，單季虧損主要是匯損嚴重，若還原業外匯損，本業仍然穩健獲利，後續看好美國手機客戶自第三季起顯著拉貨，加上越南、墨西哥兩新廠加入，預估今年營運逐季升高，最高點將落在第四季。

宣德認為，最近值得注意的營運面變動，是公司的大股東香港商聯滔電子陸續申報減少持股，截至目前已申報轉讓張數為8000張；而在大股東香港商聯滔電子出售8000張後，整體董監事及內部人的持股都相較去年同期增加，將持續投資台灣、佈局全球。

宣德透露，近期公司也傳出接單好消息，首先是拿下北美最大行動支付業者機台約15億元訂單，明年第一季起開始交貨。其次，北美智慧門禁系統、馬來西亞廠則有消費電子組裝訂單亦將陸續交貨。至於美國手機客戶所有產品接口均改為Type-C，加上有新款耳機問世，今年該客戶訂單可望穩定成長。

宣德7月營收20.8億元，月增22.8%、年減5%，短期仍有匯率因素干擾。雖有部分子公司不再合併營收改權益法，影響部分7月營收，但今年前7個月累計營收仍達129億元、年增15.25%。談到新台幣走勢與關稅議題，是所有出口業者面臨的課題，非單一廠商能改變，集團將致力應對相關衝擊。

宣德目前包含子公司在內，於全球6個地區共計有11座廠區，橫跨中國、東南亞及墨西哥，加以搭配客戶群的分散生產規劃，針對個別客戶的需求做出調配，管理層認為，製造面的彈性優勢，有機會替公司爭取到轉單紅利，下半年看好新產能加入之後，對總營業額產生的疊加效益。

