電腦及資服業Q2營收創新高 AI與雲端需求成主因

2025/08/11 16:42

數發部數位產業署公布第2季電腦及資訊服務業營業額。（資料照）數發部數位產業署公布第2季電腦及資訊服務業營業額。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕數發部數位產業署今天公布第2季電腦及資訊服務業營業額，為1555.8億元，創下歷年同季新高，年增6.87%。數發部表示，第2季營業額表現穩健，主要受惠於企業持續深化數位轉型，並加大對人工智慧（AI）應用和雲端服務的投入。

數發部分析，此趨勢也引發企業對數據處理與分析、資安強化等技術服務的需求，進而帶動系統整合、顧問服務、維運代管及IT系統升級等多元收入。

其中，電腦程式設計業1140.6億元、年增8.59%，主因大型企業客戶對系統整合服務需求持續提升，帶動系統升級、AI專案規劃與專業人力支援等服務；資訊服務業415.2億元，年增2.41%，受惠於AI應用熱潮，企業雲端需求強勁，擴大相關業者的業務規模。

隨著企業已逐步在內部廣泛實踐AI應用，如將生成式AI（部分業者也開始關注 AI Agent）導入至系統開發、客服、行銷、內部知識庫等領域，也帶動雲端使用規模擴大。為因應複雜的混合雲與多雲環境，企業加深對於提供專業雲端託管服務商的依賴。

此外，受政策推動與攻擊事件頻傳雙重驅動下，上市櫃公司及關鍵基礎設施（如金融、科技製造業、政府單位）資安需求升溫，包含強化個資意識、建立資料風險分級制度、 AI治理等。

其他短期因素也為第2季營收帶來加乘效果，如部分業者受惠於電商促銷檔期或遊戲新版本上線，所產生的應用系統或平台服務收入；及部分企業客戶上半年預算執行專案結案驗收的階段性收入等。

數發部數產署表示，今年起承接這項統計調查業務，提供便利的網路填報管道，本季網路填報比例達95%，有效降低過去人工書面作業耗時或填報錯誤的問題。

