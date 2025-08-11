玉山金看好全年獲利破300億 規劃3至5年歐洲設辦事處

玉山金控今天舉行法說會，預估全年獲利可望突破300億元。圖中為玉山金董事長黃男州。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控今（11）日召開法人說明會。玉山金董事長黃男州指出，今年1~7月金控獲利表現不錯，年增率30.9%至202億元，因此，全年突破300億元是有機會；不過，受到「對等關稅」和「232條款」影響，預估下半年成長可能不如上半年，獲利仍有望創新高。

截至7月底，玉山金控自結稅後淨利202.1億元，較去年同期成長30.9%，EPS1.25元，均為歷年最高。其中，玉山總放款較去年同期成長9.1%，中小企業放款成長8.4%，個人放款成長6.9%；淨手續費收入141.9億元，年成長率7.7%。

川普的「對等關稅」，牽動廠商全球布局，黃男州說，目前玉山在11個國家、有33個營業據點，預估子行海外獲利今年成長15% ，今年第四季會設立美國達拉斯代表人辦事處；接下來，明年預備在印度的孟買和加拿大多倫多設分行，此外，由於歐洲是非常大的經濟體，規畫要到歐洲設置代表人辦事處，預估未來3到5年之間。

黃男州表示，今年全年獲利上看300億元是有機會的，不過，將受到「對等關稅」、即將公布的「232條款」的不確定性，下半年成長將不如上半年，以金融業來說會是一大挑戰。

受惠於完善海外布局策略，玉山銀行第二季海外分、子行獲利較同期成長9.8%，海外獲利佔銀行整體25.2%。

此外，玉山銀行為首批獲准開辦亞洲資產管理中心的銀行，已於高雄苓雅區的玉山旗艦大樓開辦資產管理專區業務，提供20項媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務，涵蓋多元特色私募基金、保險融資、金融資產融資、家族辦公室及跨境金融服務等。

