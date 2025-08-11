優群H2業績雙位數年增 新品助攻營運柴火

優群總經理劉興義（左起）、財務長范玉真今天出席線上法說會。（圖取自直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群科技（3217）今天在視訊法說會指出，下半年營運動能來自多條產品線同步推進，可較去年同期維持雙位數成長，毛利率有望接近 50%，助攻因素包括旗下SODIMM DDR5 轉換率提升，部分Type-C新案第三季起開始放量，而美系手機龍頭廠的第17代新機也將催動利基型Metal Bar邁向出貨高峰。

優群總經理劉興義指出，旗下SODIMM DDR5 轉換率已由第一季的60%升至第二季的65%，全年目標70%，年底營收比重可望接近8成，並隨市場DDR4加速退場帶動需求。M.2 新規格Gen5及1A上半年僅佔3%，但已被多家客戶納入明年機種，預估2026年佔比達 30%，均價可望提升逾 50%。Type-C 在第二季轉為年增，部分專案將於下半年放量。

Long DIMM方面，美系大型雲端服務商（CSP）新客戶已於9月起量產，另一重要客戶 Meta的新平台將於第四季大量出貨，全年出貨量可望倍增。公司並著手推進 DDR6 Long DIMM，已成為首家提供樣品的廠商，量產時程預估2027 年。

劉興義觀察，Metal Bar產品線上半年營收年增54%，主力應用於美系手機，第三季進入新機出貨高峰，並切入筆電領域，單價較既有產品高出近一倍，全年營收可增加約 20%。微型沖壓件則有新案於第四季量產，單價亦優於舊產品，明年起貢獻將更明顯。

至於CAM/CABB 族群則持續擴展應用，優群CABB單價約3美元，客戶訂單量提升至原先的 10 倍；聯想明年高階機種將全面採用CAM架構，預估出貨逾百萬件，並可延伸至 DDR6 架構及伺服器市場，與輝達（NVIDIA）的先進專案亦保持接觸。

產能方面，優群越南新廠已完工，預計8月底取得消防認證，9至10月正式啟用，第四季起逐步挹注營運，並有助分散產地、支應新產品放量。公司預估下半年毛利率略低於去年同期的 51%，但有機會維持50%水準，全年毛利率與去年相當或微幅增加。營業費用率將控制在 20% 以下，上半年為17.2%。

