不爽川普關稅 印度掀抵制美貨聲浪

川普對印度祭出超高關稅，燃起印度人民挺國貨的愛國心。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普威脅對印度商品課徵50％關稅，激怒印度市場。《路透》11日報導，由於企業高層和印度總理莫迪的支持者煽動反美情緒，從麥當勞和可口可樂到亞馬遜和蘋果等美國跨國企業，正在印度面臨抵制呼聲。

據報導，印度是世界人口最多的國家，也是美國品牌的關鍵市場。這些美國品牌迅速擴張，瞄準日益壯大的富裕消費族群，其中許多人仍迷戀被視為生活水準提升象徵的國際品牌。例如，印度是Meta旗下WhatsApp用戶最多的市場，達美樂在印度的門市數量超過其他品牌。百事可樂和可口可樂等飲料經常佔據商店貨架的主導地位，每當新的蘋果商店開業或星巴克咖啡館推出折扣時，人們仍然會排隊購買。

雖然目前尚無跡象顯示銷售額會受到影響，但在川普揚言對印度商品徵收50%的關稅後，社群媒體和線下呼籲購買本土產品、放棄美國產品的聲浪日益高漲。此舉令印度出口商感到不安，並損害新德里和華盛頓之間的關係。

印度Wow Skin Science聯合創辦人Manish Chowdhary在職場社交媒體平台領英「領英」（LinkedIn）上發布一段影片，呼籲支持農民和初創企業，讓「印度製造」成為「全球熱議話題」，並向享譽全球的南韓食品和美容產品看齊，「我們排隊購買來自千里之外的產品。我們自豪地花錢購買不屬於我們的品牌，而我們自己的製造商卻在本國競爭激烈」。

印度DriveU公司執行長Rahm Shastry也在領英上寫道：「印度應該擁有自己的本土Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/Facebook，就像中國那樣。」公平地說，印度零售企業在國內市場與星巴克等外國品牌競爭激烈，但走向全球一直是一個挑戰。然而，印度IT服務公司已經深深紮根於全球經濟，TCS和Infosys等公司為全球客戶提供軟體解決方案。

10日，總理莫迪在班加羅爾的一次活動上也特別呼籲印度要自力更生。他表示，印度科技公司為全世界生產產品，但「現在是我們更加優先考慮印度需求的時候了」。

與莫迪領導的印度人民黨有關的「自由主義」（Swadeshi Jagran Manch）組織10日在印度各地舉行小型公眾集會，呼籲民眾抵制美國品牌。該組織的聯合召集人馬哈詹說：「人們現在開始關注印度產品，這需要一些時間才能見效，這是對民族主義和愛國主義的號召。」

