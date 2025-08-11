晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不爽川普關稅 印度掀抵制美貨聲浪

2025/08/11 16:23

川普對印度祭出超高關稅，燃起印度人民挺國貨的愛國心。（法新社）川普對印度祭出超高關稅，燃起印度人民挺國貨的愛國心。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普威脅對印度商品課徵50％關稅，激怒印度市場。《路透》11日報導，由於企業高層和印度總理莫迪的支持者煽動反美情緒，從麥當勞和可口可樂到亞馬遜和蘋果等美國跨國企業，正在印度面臨抵制呼聲。

據報導，印度是世界人口最多的國家，也是美國品牌的關鍵市場。這些美國品牌迅速擴張，瞄準日益壯大的富裕消費族群，其中許多人仍迷戀被視為生活水準提升象徵的國際品牌。例如，印度是Meta旗下WhatsApp用戶最多的市場，達美樂在印度的門市數量超過其他品牌。百事可樂和可口可樂等飲料經常佔據商店貨架的主導地位，每當新的蘋果商店開業或星巴克咖啡館推出折扣時，人們仍然會排隊購買。

雖然目前尚無跡象顯示銷售額會受到影響，但在川普揚言對印度商品徵收50%的關稅後，社群媒體和線下呼籲購買本土產品、放棄美國產品的聲浪日益高漲。此舉令印度出口商感到不安，並損害新德里和華盛頓之間的關係。

印度Wow Skin Science聯合創辦人Manish Chowdhary在職場社交媒體平台領英「領英」（LinkedIn）上發布一段影片，呼籲支持農民和初創企業，讓「印度製造」成為「全球熱議話題」，並向享譽全球的南韓食品和美容產品看齊，「我們排隊購買來自千里之外的產品。我們自豪地花錢購買不屬於我們的品牌，而我們自己的製造商卻在本國競爭激烈」。

印度DriveU公司執行長Rahm Shastry也在領英上寫道：「印度應該擁有自己的本土Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/Facebook，就像中國那樣。」公平地說，印度零售企業在國內市場與星巴克等外國品牌競爭激烈，但走向全球一直是一個挑戰。然而，印度IT服務公司已經深深紮根於全球經濟，TCS和Infosys等公司為全球客戶提供軟體解決方案。

10日，總理莫迪在班加羅爾的一次活動上也特別呼籲印度要自力更生。他表示，印度科技公司為全世界生產產品，但「現在是我們更加優先考慮印度需求的時候了」。

與莫迪領導的印度人民黨有關的「自由主義」（Swadeshi Jagran Manch）組織10日在印度各地舉行小型公眾集會，呼籲民眾抵制美國品牌。該組織的聯合召集人馬哈詹說：「人們現在開始關注印度產品，這需要一些時間才能見效，這是對民族主義和愛國主義的號召。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財