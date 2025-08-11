晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

揚秦攜手永豐銀啟動預收款信託 迎百億禮券市場

2025/08/11 16:26

揚秦國際企業（2755）與永豐銀行今天正式簽約啟動「預收款信託」服務。（記者楊雅民攝）揚秦國際企業（2755）與永豐銀行今天正式簽約啟動「預收款信託」服務。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕揚秦國際企業（2755）與永豐銀行今天正式簽約啟動「預收款信託」服務，並運用永豐預收款信託服務，搶攻百億禮券市場。

揚秦旗下連鎖品牌「涮金鍋」將首先發行實體禮券，涮金鍋禮券主要面向企業禮贈品市場，未來禮券規劃也將擴及揚秦旗下各品牌，並進一步轉換為電子票券服務，整合線上線下，搶攻禮票券市場。

揚秦董事長卓靖倫表示，隨著消費者生活習慣改變，送禮與購物需求也跟著改變，揚秦旗下餐飲品牌的「禮票券服務」將先由單一品牌「涮金鍋」開始試行。

實體禮券發行與銷售主要面向企業禮贈品市場，後續也會擴及到「麥味登」及「炸雞大獅」等各連鎖品牌。

此外，順應電子票券的盛行，未來揚秦的「禮票券服務」也將由實體禮券轉為線上票券，並整合集團APP服務，提供消費者多元消費選擇，全面掌握線上線下的禮票券商機。

永豐銀行表示，禮券預收款信託逾百億市場，業者發行禮券可採用銀行信託機制，永豐的「預收款信託」服務整合預收款項信託管理與禮券發行二大作業。

業者可彈性選擇預存現金至信託專戶，或以永豐擔任信用卡收單銀行，連結合作票券廠商，即時出票給消費者，也可透過數位化系統，即時檢視禮券銷售量及核銷量、迅速列印發行禮券給消費者，有效節省人力與時間成本、提升營運效率。

揚秦旗下共有四個連鎖餐飲品牌，截至目前「麥味登」總店數915家，「炸雞大獅」海內外店數126家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。實體禮券將由以直營為主的「涮金鍋」開始發行，預計8月底後開始販售。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財