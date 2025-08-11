台股漲逾百點投信前3大全買金融！78萬存股族最搶手 連25買掃貨逾59萬張

台股漲逾百點投信前3大全買金融！台新金最搶手，連25買掃貨逾59萬張。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週一（11日）雖僅買超1.92億元，不過，台股開低走高，終場漲114點，站上24100點，而投信也轉賣為買，買超6.03億元，雖僅小買，卻狂買金融與電子，尤其是金融，前3大清一色為金融，其中又以擁有78萬股東的台新金最搶手，已獲投信連25買，共買超59.15萬張，雖投信一路買，但受到外資對作衝擊，股價終場下跌0.3%，收16.55元，成交量放大到17.52萬張。

投信週一買超前10大個股，依序為台新金（2887）1萬2936張、中信金（2891）7437張、國泰金（2882）5062張、光寶科（2301）2767張、可成（2474）1981張、南電（8046）1857張、富邦金（2881）1711張、大成鋼（2027）1313張、長華*（8070）1249張、欣興（3037）1165張。

