范斯：川普考慮對中國徵收新關稅 懲罰北京買俄油

2025/08/11 16:14

美國副總統范斯表示，川普總統正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油。（法新社資料照）美國副總統范斯表示，川普總統正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕印度和中國都向俄羅斯購買大量石油，此舉引發一些西方國家不滿，認為這是在協助俄羅斯侵略烏克蘭。香港《南華早報》報導，美國副總統范斯表示，川普總統正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油；川普先前抨擊，印度和中國此舉等於間接支持俄羅斯侵略烏克蘭。

　川普先前針對印度持續購買俄羅斯石油，對印度加徵懲罰性關稅25%，使得印度輸美商品關稅由25%上調至50%。范斯8月10日接受《福斯新聞》訪問，被問及川普是否會像先前對印度那樣對中國採取類似行動。

　范斯指出：「總統說他正在考慮，但尚未做出任何明確決定，中國問題顯然要複雜一些，因為我們與中國的關係，它影響到很多與俄羅斯局勢無關的事情。因此，總統正在評估他的選項。當然，一旦他做好決定，他就會公布這個決定。」

　川普在競選期間承諾，上任第一天就將停止俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，6個多月以來，他一直試圖對俄羅斯總統普廷施加更大壓力，要求結束這場衝突，但收效甚微。

　針對范斯的評論，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國與俄羅斯的貿易屬於國際法範圍。

　中國是俄羅斯石油的最大買家，長期以來一直是俄羅斯的經濟命脈，引發一些西方國家的指責，稱中國間接幫助俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭。中國海關數據顯示，去年中國進口1.085億噸俄羅斯石油，創下紀錄，佔該國石油總進口量約20%。

