政院允台美協議一達成將向國會報告 鄭麗君：沒有黑箱談判問題

行政院召開「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長鄭麗君等出席。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台灣祭出20%對等關稅，實際稅率計算是各商品原有稅率再加上20%，暫時性稅率8月7日起適用，卻遭在野黨質疑黑箱。行政院今日召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者，行政院副院長鄭麗君表示，「沒有黑箱談判問題」，在談判完成前，本來就不會公開談判細節。

行政院今日召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者會，行政院副院長鄭麗君表示，「沒有黑箱談判問題」，在談判完成前，不會公開談判細節。（記者陳鈺馥攝）

鄭麗君指出，上週在國會的機密會議也出示了相關保密協議，所以在談判完成前，不會公開相關細節。行政院願意到立法院做報告，後續會就談判進展向國人說明，一旦台美雙方達成協議，就會向國會報告，亦會有完整的衝擊評估，並將協議內容送交國會審議，公開透明進行說明，沒有黑箱談判問題。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君說明，對於全球各國而言，這是非傳統的經貿談判，這一次是在極短幾個月內，美方要跟多個國家談判，時間被高度壓縮。我方從二月至今開了超過300場會議，對於經貿談判議題預作準備。台美後續將對要達成的協議進行磋商，也跟美國貿易代表署磋商，會就美方調查的232條款下的產業進行合作來溝通。

鄭麗君坦言，每次赴美談判都有新變化，美方的期待和議題都會逐漸擴增，要求也會增加，各國都面對市場開放的挑戰。美國每年都有公布相關關稅報告，有美規車准入、農產品等議題，這些都是我們的必考題，也是談判的範圍，依慣例無法說明細節，但談判小組是以維護國家產業利益、國民健康為原則進行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法