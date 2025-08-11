騰雲7月營收年增36％ 下半年維持強勁成長

騰雲7月營收6605萬元。圖右為董事長梁基文、左為執行副總張婷婷。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕數位轉型服務商騰雲（6870）近年營運持續成長，上半年稅後淨利4622萬元、年增53%，每股稅後盈餘（EPS）1.5元。今也公告7月營收6605萬元、年增36%，前7月累計營收為3.84億元，年增20%。

騰雲指出，上半年營收成長動能，除新增大型商場及大型連鎖客戶既有客流、金流解決方案外，更受惠於商品交易總額（GMV）手續費收入增加，上半年GMV收入逾1800萬，年增近240%；此外，第二季海外新客戶採用騰雲企業級AI Agent解決方案，也貢獻近千萬營收。

展望後市，騰雲創辦人暨執行副總張婷婷指出，國內大型百貨商場近年接連展店及對騰雲解決方案新增需求挹注，帶來營收穩定成長，騰雲攜手代理商將新商模推進日本市場、積極拓展東南亞各國市場，帶動海外營收快速成長。

同時，持續拓展國內大型連鎖品牌客戶，為國內營收動能增添柴火。張婷婷表示，整體來說，騰雲過去在國內大型百貨商場的營收成長曲線，將加速複製在海外市場及國內大型連鎖品牌，期望為騰雲集團的下一個10年開創新局。

針對7月營收成長，騰雲也指出，主要受益於國內大型百貨商場營收挹注、新增代理商貢獻海外營收，帶動海外累積營收佔比提升至39%，為下半年營收成長增添動能。

