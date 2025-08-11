美國對台關稅「20＋Ｎ」 鄭麗君曝後續談判目標：降關稅、不再疊加原稅率

行政院今日召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者，行政院副院長鄭麗君強調，美國對等20%關稅不是我們追求的目標，將在後續談判中爭取更好的稅率，目標是再降低對等關稅，不要再疊加原稅率。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台灣祭出20%對等關稅，實際稅率計算是各商品原有稅率再加上20%，8月7日起適用。行政院今日召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者，行政院副院長鄭麗君強調，美國對等20%關稅不是我們追求的目標，將在後續談判中爭取更好的稅率，目標是再降低對等關稅，不要再疊加原稅率。

上週二度與美國視訊磋商

鄭麗君表示，台美還在持續磋商中，上週四、五連續兩天與美國視訊磋商，談判小組今天率領各部會舉行記者會，是要向國人說明新稅率對產業的衝擊及政院的支持方案。

談判發展方面，鄭麗君說，台美歷經4次實體談判，雙方認為有持續性的發展，雖然未能在8月7日達成協議，但是已將32%關稅調降成20%是有進展的，而美國白宮7月底公佈的行政命令，台灣是列為附錄一的部分國家。

鄭麗君談及，對於後續談判時程，我方希望越快越好，因為產業面臨衝擊和壓力。幾個月內美方要跟多個國家進行談判，所以台美尚未進入最終談判，台灣是美國第6大貿易逆差國，有9成逆差是來自半導體，由於涉及232條款的調查，所以雙方需要更多時間溝通。

鄭麗君強調，對等關稅與232條款是有一定重疊性，有些是汽車、藥品等，之前就有相關稅率，台灣是聚焦於半導體產業，雙方認為需要有更多時間深入討論，後續談判還會持續進行，也會就232條款議題共同磋商。

鄭麗君表示，後續談判目標是持續爭取更好的對等關稅稅率，也會就232條款進行磋商，本周已經進行兩次視訊會議，雙方正在洽商下次時間，以上是目前談判的進度及目標。

