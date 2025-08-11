晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美國對台關稅「20＋Ｎ」 鄭麗君曝後續談判目標：降關稅、不再疊加原稅率

2025/08/11 15:39

行政院今日召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者，行政院副院長鄭麗君強調，美國對等20%關稅不是我們追求的目標，將在後續談判中爭取更好的稅率，目標是再降低對等關稅，不要再疊加原稅率。（記者陳鈺馥攝）行政院今日召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者，行政院副院長鄭麗君強調，美國對等20%關稅不是我們追求的目標，將在後續談判中爭取更好的稅率，目標是再降低對等關稅，不要再疊加原稅率。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台灣祭出20%對等關稅，實際稅率計算是各商品原有稅率再加上20%，8月7日起適用。行政院今日召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者，行政院副院長鄭麗君強調，美國對等20%關稅不是我們追求的目標，將在後續談判中爭取更好的稅率，目標是再降低對等關稅，不要再疊加原稅率。

上週二度與美國視訊磋商

鄭麗君表示，台美還在持續磋商中，上週四、五連續兩天與美國視訊磋商，談判小組今天率領各部會舉行記者會，是要向國人說明新稅率對產業的衝擊及政院的支持方案。

談判發展方面，鄭麗君說，台美歷經4次實體談判，雙方認為有持續性的發展，雖然未能在8月7日達成協議，但是已將32%關稅調降成20%是有進展的，而美國白宮7月底公佈的行政命令，台灣是列為附錄一的部分國家。

鄭麗君談及，對於後續談判時程，我方希望越快越好，因為產業面臨衝擊和壓力。幾個月內美方要跟多個國家進行談判，所以台美尚未進入最終談判，台灣是美國第6大貿易逆差國，有9成逆差是來自半導體，由於涉及232條款的調查，所以雙方需要更多時間溝通。

鄭麗君強調，對等關稅與232條款是有一定重疊性，有些是汽車、藥品等，之前就有相關稅率，台灣是聚焦於半導體產業，雙方認為需要有更多時間深入討論，後續談判還會持續進行，也會就232條款議題共同磋商。

鄭麗君表示，後續談判目標是持續爭取更好的對等關稅稅率，也會就232條款進行磋商，本周已經進行兩次視訊會議，雙方正在洽商下次時間，以上是目前談判的進度及目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財