致新：Q3營運持平至小幅季增 供應鏈靜待關稅確定再做因應

2025/08/11 15:05

致新召開線上法說會。（取自官網）致新召開線上法說會。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕電源管理IC廠致新（8081）今日召開法說會，面對關稅議題，致新董事長吳錦川表示，客戶目前對關稅沒有特別的反應，需等到關稅的稅率確定之後，供應鏈自然就會制定因應對策，上半年客戶應有提前拉貨，使得下半年季節性成長動能恐略低於往年水準，預估第3季營收較上季持平或小幅成長，單季合併營收22至23.5億元，毛利率介於36至40%，營利率介於16至20%之間。

吳錦川指出，目前客戶對關稅沒有特別反應，等台灣、東南亞、墨西哥等各國關稅稅率全部確定後，才會進一步討論，消費性電子產品對致新影響最大，目前墨西哥關稅、232條款還未確定，半導體關稅細則與怎麼徵收也不確定，台灣直接出口IC到美國的比例幾乎是0，目前還不清楚徵收情況；各NB品牌在美國佔有率約20-25%，不可能因為增加關稅，而要求供應鏈廠商全部降價，如此一來，供應鏈勢必反彈，未來要等客戶弄清楚再和供應鏈廠商談，如果要轉嫁部分成本，應該也是各家供應鏈廠商都一樣，最重要是下半年終端需求是否受到關稅衝擊，影響最大就是美國物價上漲，全球其他國家物價多少也會受到影響。

吳錦川表示，只要川普在位，關稅議題恐持續動態發展，廠商需要不斷調整，客戶在各地都有工廠，可調整因應，目前訂單能見度約3個月，客戶通常給3個月，但上半年應有提早拉貨，保守預估下半年季節性成長略低於往年水準。

吳錦川指出，致新持續鎖定毛利高的車用、工業用與伺服器相關領域，持續增加研發人力和經費，開發新產品、拓展新客户。

致新第2季合併營收22.48億元，業外損失1.62億元，淨利為3.11億元，單季每股盈餘為3.69元，上半年每股盈餘為8.51元。

