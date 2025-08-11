搶攻毛小孩商機 好市多跨入寵物險市場

好市多（COSTCO）今天宣布與富邦產險合作，推出黑鑽會員專屬寵物保險，免體檢即可投保。（好市多提供）

〔記者楊雅民、實習記者林子云／台北報導〕搶攻毛小孩市場商機，好市多（COSTCO）今天宣布與富邦產險合作，推出黑鑽會員專屬寵物保險，免體檢即可投保。

好市多表示，醫療保障總額最高16.9萬元，以及最高提供200萬元寵物侵權責任保障，每日保費20元起，理賠無自負額，另有10%自負額的彈性方案。

此保險涵蓋門診、住院、手術，以及走失協尋、喪葬與寄宿補助，一般會員也可選擇另一款同樣保障內容的方案。

好市多指出，投保與理賠皆可線上完成，飼主只需輸入身分證字號與生日，系統會連結農業部登記的寵物晶片資料，免去額外填寫與體檢流程。在指定獸醫院診療後，也無須再索取醫療單據，加速理賠申請流程。

好市多強調，期望讓會員在選購寵物用品之外，也能獲得如同家人般的醫療與責任保障。即日起至10月底，會員於專屬網頁完成投保，可參加抽獎，獎項包含空氣清淨機、寵物推車與後背包等，每次投保可累積一次中獎機會。

