晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美中關稅戰休兵大限將至 川普開清單喊話習近平大豆購買量增4倍

2025/08/11 14:29

川普習近平喊話，希望中國增加對美國大豆的採購量，以降低中國對美國貿易順差。（美聯社）川普習近平喊話，希望中國增加對美國大豆的採購量，以降低中國對美國貿易順差。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中5月同意停止大部分高額關稅90天，休兵期限將12日截止。美國總統川普在社群平台發文向中國國家主席習近平喊話，希望中國對美國大豆採購量增至原先的4倍，以減少中國對美國貿易順差，並解決中國大豆短缺問題。

川普在Truth Social發文表示，「中國正在面臨大豆短缺，而我們（美國）偉大的農民們生產出極度豐收的大豆。我希望中國能盡快將對美國的大豆訂單增至4倍，這也是可以大幅減少對美貿易逆差的方式。我們將提供快速服務，謝謝習近平主席！」

美國和中國官員5月在日內瓦舉行會談，雙方達成協議，大幅降低高額關稅，並同意放寬對稀土礦產及部分技術的出口管制，為期90天。貿易戰休兵將於8月12日到期。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰，7月底又在瑞典斯德哥爾摩舉行第3輪貿易談判，試圖解決爭端，目標是延長5月中旬達成的貿易戰休兵協議。儘管中方官員和官方媒體對斯德哥爾摩會談的結果表示滿意，聲稱雙方已同意延長休兵期限，但尚未獲得川普政府正式確認。貝森特表示，是否延長將由川普決定。

川普向習近平喊話，希望中國增加採購美國大豆。（圖翻攝自川普Truth Social）川普向習近平喊話，希望中國增加採購美國大豆。（圖翻攝自川普Truth Social）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財