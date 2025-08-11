美中關稅戰休兵大限將至 川普開清單喊話習近平大豆購買量增4倍

川普習近平喊話，希望中國增加對美國大豆的採購量，以降低中國對美國貿易順差。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美中5月同意停止大部分高額關稅90天，休兵期限將12日截止。美國總統川普在社群平台發文向中國國家主席習近平喊話，希望中國對美國大豆採購量增至原先的4倍，以減少中國對美國貿易順差，並解決中國大豆短缺問題。

川普在Truth Social發文表示，「中國正在面臨大豆短缺，而我們（美國）偉大的農民們生產出極度豐收的大豆。我希望中國能盡快將對美國的大豆訂單增至4倍，這也是可以大幅減少對美貿易逆差的方式。我們將提供快速服務，謝謝習近平主席！」

美國和中國官員5月在日內瓦舉行會談，雙方達成協議，大幅降低高額關稅，並同意放寬對稀土礦產及部分技術的出口管制，為期90天。貿易戰休兵將於8月12日到期。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰，7月底又在瑞典斯德哥爾摩舉行第3輪貿易談判，試圖解決爭端，目標是延長5月中旬達成的貿易戰休兵協議。儘管中方官員和官方媒體對斯德哥爾摩會談的結果表示滿意，聲稱雙方已同意延長休兵期限，但尚未獲得川普政府正式確認。貝森特表示，是否延長將由川普決定。

川普向習近平喊話，希望中國增加採購美國大豆。（圖翻攝自川普Truth Social）

