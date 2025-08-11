晴時多雲

抱團取暖抗川普關稅？韓越喊雙邊貿易額翻倍

2025/08/11 14:53

韓國總統李在明（右）週一在首爾會見越共總書記蘇林（左）。（擷取自彭博）韓國總統李在明（右）週一在首爾會見越共總書記蘇林（左）。（擷取自彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了降低川普關稅的衝擊，彭博報導，亞洲出口強國南韓與越南最高領導人同意加緊努力，到2030年將雙邊貿易額增加近1倍，達到每年1500億美元（約新台幣4.5兆）。

韓國總統李在明週一在首爾會見越共總書記蘇林後，在聯合新聞發佈會上表示：我們同意進一步加快互利經濟合作，這是我們雙邊關係發展的堅實基礎。

越南外交部副部長阮明武在越南政府網站上發文稱，此次訪問將開闢新的合作領域，包括半導體和人工智慧。

李在明表示，越南在貿易和安全方面對韓國來說是1個非常重要的鄰國。

據越南政府稱，韓國是越南最大的投資者和第3大雙邊貿易夥伴。截至2025年5月，韓國在越南註冊投資專案1萬203個，總資本940億美元（約新台幣2.82兆），去年兩國雙邊貿易額達到815億美元（約新台幣2.44 兆），比上年增長7.3%。

根據1份報告，除了經濟合作外，蘇林表示，兩國一直在加強軍事聯繫，並希望兩國不斷發展的關係能夠促進地區安全。

兩位領導人同意加強關鍵礦產、國防和基礎設施發展等關鍵領域的合作。根據李在明辦公室的另一份聲明，韓國公司預計將參與越南的重大專案，例如新城建設、高速鐵路和核電站。

越南外交部副部長阮明武在越南政府網站上發帖稱，「此次訪問將開闢新的合作領域，包括半導體和人工智慧。

