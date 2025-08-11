晴時多雲

高房價被迫越買越小 近5年高雄年輕人購屋面積少掉1間主臥室

2025/08/11 14:07

近五年六都青年買房出現房價逐漸攀高，坪數卻降低的「小宅化」現象。（永慶房產集團提供）近五年六都青年買房出現房價逐漸攀高，坪數卻降低的「小宅化」現象。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕高房價是導致小宅化的主因，有房仲業者彙整聯徵中心2021年第一季至2025年第一季、20至35歲房貸族群的購屋資料，發現過去5年六都平均購屋總價拉高17%至39%，但平均購屋面積卻縮水2.7%至11.2%不等，其中又以高雄市購屋面積縮水最多、減少約4.9坪，相當於直接少掉一間主臥室。

Q1六都年輕人購屋總價突破1千萬

根據永慶房產集團彙整聯徵中心資料，過去5年六都平均購屋總價走勢，2021年第一季時，除雙北市以外，其它四都均不到1千萬元，且四都平均購屋面積均為43.9坪起跳，但觀察2025年第一季，六都平均購屋總價全數突破1千萬元，台北市更衝破2千萬元。

再觀察今年第一季六都平均購屋面積，高雄市跌破40坪、約39坪，對比2021年第一季還有約43.9坪，5年來直接減少4.9坪，即便桃園、台中以及台南市今年第一季平均購屋面積仍超過40坪，但對比2021年第一季，分別減少1.2坪、4坪以及3.6坪。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近幾年高雄積極推動產業發展，吸引科技大廠進駐，加上台積電設廠效應，推升房價快速上漲，在可負擔房價能力未跟著房價飆漲而大幅提升之下，只能越買越小。

至於，台中市年輕人5年來平均購屋面積減少4坪，為六都第二多，陳金萍認為，近幾年台中市大量重劃區開發，吸引建商積極推案，預售案房價漲幅尤其驚人，帶動台中整體房價上漲。

反觀桃園則是近5年六都年輕人平均購屋面積減幅最小的都會區，陳金萍分析，桃園房價算是北台灣的凹陷區，加上有大量就業機會，長期持續吸引人口移入。

陳金萍補充，在購屋總價高漲之下，年輕人購屋只能面對現實，在可負擔總價之下，導致購屋面積越買越小，更加速「小宅化」現象侵襲主要都會區。

