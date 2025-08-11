晴時多雲

越共總書記蘇林訪南韓晤李在明 2030雙邊貿易總額目標4.5兆

2025/08/11 14:37

越共總書記蘇林（左）11日前往首爾龍山總統府，與南韓總統李在明（右）舉行會談。（美聯社）越共總書記蘇林（左）11日前往首爾龍山總統府，與南韓總統李在明（右）舉行會談。（美聯社）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越共總書記蘇林近日出訪南韓，11日前往首爾龍山總統府與南韓總統李在明舉行會談。

《韓聯社》報導，李在明會後介紹成果時稱，在南韓、越南簽署自由貿易協定（FTA）10週年之際，雙方商定攜手實現「到2030年將雙邊貿易總額升至1500億美元（約新台幣4.5兆元）」的目標。

李在明表示，兩國也商定加強軍工和治安領域合作，積極推動國會和地方政府層級交流。雙方將加快擴展互利共贏的經濟合作，為此在核電、高鐵、新城市開發等大規模基礎建設領域深化合作。此外，還進一步加強在人工智慧、生物、能源等先進產業領域共同研究和再生能源領域合作。

與此同時，李在明11日向越方介紹了建設南北韓和平共處、共生共榮朝鮮半島的構想，兩國商定攜手推動朝鮮半島和平進程，及在北韓核問題取得實質性進展。李在明還邀請蘇林出席將於10月在慶州舉行的亞太經合會（APEC）第32次領導人非正式會議，蘇林對此予以積極回應。

