xAI Grok 4即日起全球免費開放使用

2025/08/11 12:57

xAI Grok 4即日起全球免費開放使用。（示意圖，法新社）xAI Grok 4即日起全球免費開放使用。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下AI新創公司「xAI」今（11日）宣布，公司最新一代AI模型Grok 4即日起全球免費開放使用。

xAI今稍早在社交平台X發文，宣布Grok 4即日起免費開放全球所有用戶！用戶只要在平台啟用「Auto模式」，系統會自動將較複雜的問題導向Grok 4處理；若用戶選擇「Expert模式」，即可一直使用Grok 4。

xAI還表示，將在限定時間內，提供「慷慨的」使用額度，讓用戶能夠更好地探索Grok 4的潛力。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「最好的人工智慧」、「終於！是時候看看Grok 4到底能做什麼了，而且沒有付費牆。接受挑戰。」、「使用起來很有趣！」、「很高興大家現在都可以享受 Grok 4」、「天才行銷。 Grok 的使用者體驗非常棒。人們一旦使用，就一定會堅持使用下去。」、「免費用戶使用 Grok 4 有哪些限制？」等。

但消息也引發已付費的會員不滿，有會員表示「為什麼不給高級會員限量版Grok Heavy？那我升級就白白浪費了？感覺不太好。」、「那麼我可以取消我的Super Grok訂閱嗎？」、「那麼付款還有什麼意義呢？」等。

