群益ESG投等債0-5（00985B）採月配息機制 8月25日展開募集

2025/08/11 12:31

群益ESG投等債0-5 （00985B）經理人謝明志、群益投信總經理陳明輝、群益投信董事長賴政昇、群益投信資深執行副總林慧玟、群益投信投資處副總張菁惠。（由左至右、群益投信提供）群益ESG投等債0-5 （00985B）經理人謝明志、群益投信總經理陳明輝、群益投信董事長賴政昇、群益投信資深執行副總林慧玟、群益投信投資處副總張菁惠。（由左至右、群益投信提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕今年來聯準會降息節奏反覆，令債券投資人感到煎熬，近日市場對於9月降息預期升溫，一度提振市場信心，然在降息時程還具不確定性下，利率風險也仍須提防。群益投信表示，短天期投資等級債因具有收益穩健與存續期低的優勢，正是當前投資人可用於兼顧息收來與波動控管的首選資產，由群益投信發行的市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF-群益ESG投等債0-5 （00985B）將在8月25日展開募集。

預計9月11日掛牌，IPO每股發行價格為新台幣10元，採取月配息機制，產業布局多元，囊括金融、消費、通訊、公用事業、科技、醫藥等等，為投資人在多變的利率環境下打造收益、抗震雙有感的存債新選擇。

群益投信債券ETF研究團隊表示，00985B的產品定位訴求ONE三大精神，首先為Optimum抗震首選，因短債的波動較低，在市況不穩下，可望加強投資組合防禦能力；N為Nice Balance優勢均衡，基於短債現階段收益仍具吸引力、低存續期受利率變化影響較小之下，是投資者作為取得收益與利率風險較佳平衡點的理想標的；E代表Essence收益核心，分析00985B追蹤指數80%總報酬來自於債息收益，可說債息為驅動報酬的主角，也同步為價格波動提供緩衝。

群益投信債券ETF研究團隊進一步指出，探究00985B的成分券篩選準則，更是延續全球最大ESG投等債ETF-00937B群益ESG投等債20+的三高經典配方，可以視為短天期版的00937B。00985B選券首先聚焦於ESG表現佳的高標準標的，再從中篩選信評為BBB級高品質企業，並進一步選取票面利率大於4.5%以上、債券發行剩餘年限小於5年、且至少滿1個月的優質高票面利率的ESG短天期BBB級公司債，當然也同步顧及成分券的流動性與排除爭議產業，經典配方再現，打造收益建立、波動控管一次滿足的新解方。

群益ESG投等債0-5 （00985B）經理人謝明志表示，從近年來引發金融市場震盪的三大事件來看，包括2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情肆虐，以及2025年，也就是今年4月美國對等關稅震撼彈，期間全球股債市都出現回調，而0-5年期、同時納入ESG選債標準的短天期債券指數展現其抗震力，更於2018年、2020年兩次事件期間分別逆勢上漲1.1％和0.6%，可見在面對市場波動下，短天期債顯露出更佳的防禦效果。

謝明志進一步說明，再從資金面來看，自去年9月聯準會展開本次降息循環以來，國庫券、投資級債明顯吸金，若再進一步細探存續期間，可觀察到5年期以下的短天期債券更受資金青睞，意味著在市場政經不確定性環伺下，短天期債這類能提供穩健收益、資產品質無虞、波動度相對較低之特性更獲市場資金青睞，適度配置相關債券ETF有望為投資組合帶來抗震增益的效果。

