焦點股》台積電：買盤追價 創1190元新天價

台積電在買盤追價，盤中股價創1190元新天價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）7月營收達3231.66億元，月增22.5%、年增25.8%，創歷史次高；但受到關稅的干擾，今股價開跌，以1170元、小跌5元開出，但盤中在買盤點火，股價翻紅至1190元，漲15元，創歷史新天價，市值為30.86兆元。

受惠AI、HPC需求強勁，台積電上周五公布7月營收3231.66億元，重返3千億元大關之上，月增22.5%、年增25.8%，創歷史次高；今年1至7月累計營收為2兆962億元，年增37.6%，創史上同期新高。

川普雖祭出半導體晶片關稅達100%，但台積電已在美國投資設廠，可豁免美國半導體關稅，激勵上周股價創新天價；美國對台灣對等關稅採疊加方式計算，利空衝擊影響大盤走跌，台積電也進入平盤上下的震盪格局。

台積電今明兩天召開董事會，預計將討論第2季股利配發、季度資本預算等案，以上季每股配發5元來看，第2季至少也為5元股利。經營團隊也將向董事會報告2奈米洩密事件，日商東京威力科創已於7日發出聲明，指「內部調查的結果顯示，尚未確認任何證據顯示相關機密資訊外洩給任何第三方」。這顯示目前查出前陳姓工程師拍照僅止於個人，沒有外洩，但一切真相待檢調查明。

