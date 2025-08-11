焦點股》富喬：玻纖布供不應求 股價噴出再創高

富喬高階玻纖布出貨強勁。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕因AI（人工智慧）伺服器與800G網通交換器需求強勁，玻纖布材料供應吃緊，富喬（1815）在高階玻纖布出貨大增下，7月合併營收年增達52.07%，今日開盤半小時後，出現追價買盤進場一路急拉，股價大漲逾8%，再創波段新高。

截至10:05分左右，富喬股價大漲8.05%，暫報60.4元，成交量逾11.6萬張。

上個月全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布自8月1日起旗下複合材料事業本部相關玻纖產品售價全面調漲20%，帶動玻纖布台廠富喬股價發動，大戶主力進場鎖碼，投信法人回頭認錯，富喬股價一路走揚。

富喬7月合併營收5.08億元，月增7.97%，年增52.07%，累積今年前7月合併營收33.13億元，年增52.25%，富喬今年提高資本支出進出擴產，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利佈局並進入量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重。針對800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代Low DK產品，也通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於下半年提升出貨比重。該公司預估，隨著AI伺服器、800G交換器相關Low DK產品出貨持續放大，Low DK先進製程的產能比重將由目前的20%，到第4季可提升至50%以上。

