晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》京元電：二度追加資本支出 價量逆勢上揚

2025/08/11 09:51

京元電二度追加資本支出，股價價量逆勢上揚。（記者洪友芳攝）京元電二度追加資本支出，股價價量逆勢上揚。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應AI處理器及特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，測試大廠京元電（2449）董事會於上周五通過今年二度上修資本支出計畫，今年資本支提高至370億元規模，上修幅度達37%，並創歷年新高；京元電大舉增加資本支出，顯示AI測試需求增多，帶動今股價逆勢強漲，以138.5元開出，盤中最高達141元，上漲7.5元、漲幅5.6%，截至9點25分，成交量達逾5萬張，但較上周五成交量高達9萬多張少。

此外，京元電董事會也通過現金增資子公司 KYEC Singapore Pte Ltd.，以每股新加坡幣1元計算將增資1億股，總計增資新加坡幣1億元，相當於新台幣23.08億元。京元電退出中國封測市場，除了往高階AI測試產品發展，並因應地緣政治，評估台灣加一的海外生產基地，新加坡將是京元電前進投資設廠之地。

京元電受惠AI測試接單旺，今年上半年累計營收為156.77 億元、年增25.22%；毛利率34.58%、年增0.4個百分點，營業利益率23.59%、年減0.42個百分點，第1季認列賣廠收益，挹注上半年稅後純益64.65億元、年增97.65%，每股稅後盈餘5.29元，創歷年同期新高。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財