焦點股》京元電：二度追加資本支出 價量逆勢上揚

京元電二度追加資本支出，股價價量逆勢上揚。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應AI處理器及特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，測試大廠京元電（2449）董事會於上周五通過今年二度上修資本支出計畫，今年資本支提高至370億元規模，上修幅度達37%，並創歷年新高；京元電大舉增加資本支出，顯示AI測試需求增多，帶動今股價逆勢強漲，以138.5元開出，盤中最高達141元，上漲7.5元、漲幅5.6%，截至9點25分，成交量達逾5萬張，但較上周五成交量高達9萬多張少。

此外，京元電董事會也通過現金增資子公司 KYEC Singapore Pte Ltd.，以每股新加坡幣1元計算將增資1億股，總計增資新加坡幣1億元，相當於新台幣23.08億元。京元電退出中國封測市場，除了往高階AI測試產品發展，並因應地緣政治，評估台灣加一的海外生產基地，新加坡將是京元電前進投資設廠之地。

請繼續往下閱讀...

京元電受惠AI測試接單旺，今年上半年累計營收為156.77 億元、年增25.22%；毛利率34.58%、年增0.4個百分點，營業利益率23.59%、年減0.42個百分點，第1季認列賣廠收益，挹注上半年稅後純益64.65億元、年增97.65%，每股稅後盈餘5.29元，創歷年同期新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法