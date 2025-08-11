晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》國碩：導入新散熱技術 法人捧場

2025/08/11 09:48

外資及主力同步買超，國碩近4個交易日漲幅逾45%。（資料照）外資及主力同步買超，國碩近4個交易日漲幅逾45%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能廠國碩（2406）5日宣布搶攻AI散熱商機，將自行開發的直接成型鰭片技術導入工研院的冷板散熱技術，受到市場主力全力作多之故，股價自14.3元直奔今日盤中最高20.75元，近4個交易日漲幅逾45%，截至9:32分為止，股價上漲1元、暫報19.95元，成交量高達3.1萬張。

國碩指出，Di-Fin直接成型鰭片技術是採用鑽石磨料進行高精度加工，可精密成型高深寬比、一維或二維排列鰭片，搭配工研院開發的直接液冷、浸沒式散熱和均溫板等技術，國碩也表示，此技術後續還需經過測試驗證過程，不過，股價已連續飆漲4天。

觀察三大法人動向，可發現主力上週五買超1609張、自營商賣超939張，主力續挺買超1771張，買超券商集中在富邦南屯、元大台中；法人則認為，國碩7日公告6月單月財務資訊，單月虧損0.68億元、每股虧損0.15元，國碩預計於13日公告第2季財報，市場估計虧損機率高，投資人高檔進場留意風險。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財