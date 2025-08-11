焦點股》國碩：導入新散熱技術 法人捧場

外資及主力同步買超，國碩近4個交易日漲幅逾45%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能廠國碩（2406）5日宣布搶攻AI散熱商機，將自行開發的直接成型鰭片技術導入工研院的冷板散熱技術，受到市場主力全力作多之故，股價自14.3元直奔今日盤中最高20.75元，近4個交易日漲幅逾45%，截至9:32分為止，股價上漲1元、暫報19.95元，成交量高達3.1萬張。

國碩指出，Di-Fin直接成型鰭片技術是採用鑽石磨料進行高精度加工，可精密成型高深寬比、一維或二維排列鰭片，搭配工研院開發的直接液冷、浸沒式散熱和均溫板等技術，國碩也表示，此技術後續還需經過測試驗證過程，不過，股價已連續飆漲4天。

請繼續往下閱讀...

觀察三大法人動向，可發現主力上週五買超1609張、自營商賣超939張，主力續挺買超1771張，買超券商集中在富邦南屯、元大台中；法人則認為，國碩7日公告6月單月財務資訊，單月虧損0.68億元、每股虧損0.15元，國碩預計於13日公告第2季財報，市場估計虧損機率高，投資人高檔進場留意風險。

