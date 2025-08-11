晴時多雲

亞太生技投資論壇今召開 楊泮池：三力齊發助台灣生技業邁向全球

2025/08/11 09:45

由鑽石生技投資與證交所、櫃買中心聯合主辦的「2025亞太生技投資論壇」今召開，吸引超過500位國內外專家、學者與生技業者參加。圖右起為櫃買董事長簡立忠、鑽石投資董事長楊泮池、證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）由鑽石生技投資與證交所、櫃買中心聯合主辦的「2025亞太生技投資論壇」今召開，吸引超過500位國內外專家、學者與生技業者參加。圖右起為櫃買董事長簡立忠、鑽石投資董事長楊泮池、證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕由鑽石生技投資與證交所、櫃買中心聯合主辦的「2025亞太生技投資論壇」，今（11）日召開，鑽石生技投資董事長楊泮池表示，全球生技正處於AI應用、精準醫療、細胞治療等多重創新交匯點，台灣具備完整的臨床與技術轉譯實力，亟需加速整合研發、資本與國際市場，建立具韌性與競爭力的創新生態。未來將打造從實驗室、資本市場到國際舞台的戰略鏈結，透過長期資金、制度設計與國際接軌的三力齊發，引領台灣生技產業邁向全球。

臺灣證交所董事長林修銘致詞時指出，生技產業因其特殊性，高度依賴資本市場提供資金、國際能見度與長期策略性資本。目前在臺灣證交所掛牌的生技醫療業總市值已突破8600億元，未來將持續透過創新板與國家戰略緊密結合，積極推動臺灣成為亞洲前瞻新經濟產業的上市首選地，以作為產業整合的最終推手，協助台灣企業站上世界舞台，邁向永續的全球領導地位。

證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠表示，台灣上櫃和興櫃生技類股已達187家，總市值超過5700億元，在櫃買市場中僅次於半導體，顯示台灣資本市場對生技產業具高度支持潛力。他表示，櫃買中心未來將持續協助具研發實力與市場潛力的創新企業，善用多元資源與籌資機制，拓展國際能見度與市場規模，深化與資本市場的對接，創造有利新創成長的沃土，以帶動我國生技產業的穩健發展。

