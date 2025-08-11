晴時多雲

嘉義市豪宅現天價！大樓總價突破4000萬元

2025/08/11 09:43

華爾道夫是嘉義市少數的大坪數大樓建案。（記者林宜樟攝）華爾道夫是嘉義市少數的大坪數大樓建案。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕在中央銀行祭出限貸令後，全國房市急凍，交易量大減，然而嘉義市中心大樓建案卻飆高，內政部實價登錄網揭露，大樓豪宅建案「華爾道夫」6月16日出現1筆含2個車位總價4165萬元、每坪57.19萬元的交易資訊，創下嘉義地區大樓建案新高。

「華爾道夫」為鉅陞建設興建，位於吳鳳北路及民族路交叉口，走路範圍可達in89影城、民族國小、崇文國小、嘉義女中、嘉義市政府、陽明醫院、東市場、文化路夜市、文化公園等地，地點優異，今年公開銷售。

「華爾道夫」附近由嘉義市政府等單位辦理、國城建設開發的嘉義市公辦都更案「嘉義都更好」，去年開賣，每坪單價最高54.43萬元，總價2360萬元，已令人咋舌；「華爾道夫」開賣後，交易資訊最近1個月陸續公布，實價登錄20筆，大樓每坪單價最低52.8萬，最高57.19萬，由於該建案是少數規劃大面積坪數的大樓建案，總價全數超過3000萬元，最高1筆總價4165萬元（含2個車位共480萬元），總面積81.93坪，主建物37.55坪，比大多數市區透天價格更高，創下令人驚嘆的天價。

熟悉地產人士指出，嘉義市除湖子內重劃區之外，建案不多，市中心建案更是稀少，供給量低，但高階人士需求高，即使央行祭出限貸令，極少數個案仍可維持高價，「華爾道夫」規劃52戶住家，4戶店面，戶數不多，標榜地王豪門規格，吸引財力雄厚的人士出手。

地產人士表示，雖然「華爾道夫」創新高，但屬於個案，湖子內重劃區仍有2000萬元以內的透天，以及每坪單價30萬元左右的大樓建案銷售，雖然並非位於市中心，但嘉義市範圍小，從湖子內重劃區開車、騎車到市中心僅10分鐘，民眾若預算不足，仍有其他較划算的選擇。

