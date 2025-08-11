Fed鴿聲再起！Fed監管副主席主張今年降息3次

Fed監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）主張今年降息3次。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）鴿聲再起！Fed監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）週六（9日）表示，她支持今年降息3次。

綜合媒體報導，鮑曼週六指出，最新的美國就業報告證實勞動力市場出現「脆弱跡象」，為避免勞動力市場狀況不必要地進一步惡化，她主張Fed今年降息3次，並呼籲Fed決策官員於9月決策會議開始降息。

請繼續往下閱讀...

報導指出，鮑曼是在8月貨幣決策會議中，2位投票反對維持利率不變的Fed理事之一。當時Fed將基準利率維持在4.25%-4.5%區間未作調整，但鮑曼主張應降息1碼（25個基點），將政策從適度限制性推向中性水準，以避免未來必須更大幅度修正。

鮑曼週六還表示，美國總統川普今年的全面性關稅措施導致物價上漲的情況，可能只是「一次性效應」，不會對通膨造成持久的衝擊，預期在關稅效應消退後，通膨將回落到Fed 2%的目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法