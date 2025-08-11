晴時多雲

台股盤中》台積電飆1195元新天價 指數漲逾200點

2025/08/11 11:44

台積電飆1195元新天價，盤中指數漲逾200點。（資料照）台積電飆1195元新天價，盤中指數漲逾200點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數上週五全面收紅，那斯達克續創新高，不過，台積電ADR逆勢下跌0.33％，受此影響，台積電、廣達、仁寶、聯電等權值股開盤下跌，指數開盤跌40.87點，以23980.39點開出，加上金融與傳產亦走弱下，早盤指數跌逾百點，測238 87點，不過，盤中在晶圓雙雄、緯穎、京元電、緯創、聯發科等AI、ABF載板等電子股，及金融股買盤進場，指數黑翻紅，尤其在台積電在買盤點火，股價登1195元新天價，大盤漲勢擴大，盤中漲227點，來到24249點。

美國股市週五在科技類股帶動下，主要股指走勢穩健，道瓊工業指上漲206點，漲幅0.47％，那斯達克指數上漲0.98％，連2天創歷史新高，標準普爾500指數上漲0.78％，距離歷史高點僅一步之遙。費城半導體指數漲0.79％，台積電ADR逆勢下跌0.33％，收在241.83美元。

