焦點股》金像電：外資調高目標價 上看500元

金像電業績表現搶眼，獲得內外資一致看好。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠金像電（2368）因AI伺服器拉貨強勁，7月合併營收衝上歷史新高，獲得內外資一致上修目標價，最高目標價上看500元，上週五金像電股價亮燈漲停，今日早盤再跳空開高大漲逾5%，再創掛牌天價。

截至9:01分左右，金像電股價大漲5.26%，暫報431元，成交量逾3200張。

金像電7月合併營收56.45億元，月增21.89%，年增59.68%，累積前7月合併營收315.22億元，年增42.97%。

法人預估，金像電在AWS伺服器、800G交換器與其他ASIC伺服器陸續加入下，第3季營收有望季增10%以上，Google TPU及Meta ASIC server PCB為22L、30-40L以上多層板設計，CCL採用M7-M8材料，往高速多層板趨勢明確，金像電為4大CSP ASIC伺服器PCB主要供應商，產能在持續去瓶頸下與泰國廠產能挹注下，持續放大，營運持續增溫。

