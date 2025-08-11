晴時多雲

高雄市6月份房價指數與去年持平 仁武區漲幅最大

2025/08/11 09:15

高雄市仁武區房價指數漲幅明顯。（記者侯承旭攝）高雄市仁武區房價指數漲幅明顯。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕清華大學發布今年6月份「清華安富房價指數」，高雄市的房價指數與去年6月份持平，唯獨仁武區的房價指數漲幅最明顯。

今年6月份全國的「清華安富房價指數」比去年同期上揚1.20%，同期間高雄市的房價指數上揚0.83%，漲幅略低於全國平均值，顯示過去1年來，高雄市房市交易雖然冷清、房價漲勢受挫，但房價也沒有明顯下修。

清華大學「安富金融工程研究中心」指出，高雄市房價自2017年初低點反彈，2021年短暫整理後，續呈緩步上漲趨勢至2024年底，5年累積漲幅超過7成，若摒除季節性因素後，今年6月交易量低於5年平均線，後續仍有待觀察。

值得注意的是，雖然高雄市整體房價持平，但仁武區的6月份房價指數卻上漲6.02%，漲幅在六都中僅低於台南市新營區的7.24%。仁武區受惠於公路運輸便捷，重劃區陸續完成，近年人口持續遷入，從2021年1月份的9萬1941人，至今年6月份增至9萬9881人，即將突破10萬人，購屋需求強勁，導致房價仍上漲。

