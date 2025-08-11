晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普要求下台 傳英特爾陳立武將訪問白宮

2025/08/11 09:24

英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（路透資料照）英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）上週因英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國企業的關係，公開點名要求陳立武下台後，知情人士透露，陳立武將於週一（11日）訪問白宮。

《華爾街日報》報導，知情人士稱，陳立武預計將與川普進行廣泛的對話，解釋他個人和職涯背景。知情人士補充，陳立武也可能提出讓政府與英特爾合作的方案。1名知情人士表示，陳立武希望透過展現他對國家的承諾，以及將加強英特爾的製造能力視為國家安全議題，藉此贏得川普的認可。

川普積極推動美企做出改變，從承擔關稅成本到與更多保守派及其他政治盟友展開業務。在川普點名批評陳立武的前1天，他剛宣佈蘋果（Apple）等科技公司可以豁免半導體關稅，條件是這些公司增加在美國的投資。

川普7日在真實社群發文表示，英特爾CEO涉及高度利益衝突，應該立即離職，在這一問題上沒有其他解決辦法。此前，共和黨籍參議員科頓 （Tom Cotton）致函英特爾董事長，信中表達了關於陳立武與中國關係的擔憂。

陳立武出生於馬來西亞，後來入籍成為美國公民。各界對於他商業往來的疑慮，主要是與陳立武過去任職的益華電腦（Cadence Design Systems），以及他的風險投資公司華登國際（Walden International）對中企的投資有關。

陳立武在今年3月正式接任英特爾執行長，接替季辛格（Pat Gelsinger）的職位，在季辛格未能扭轉英特爾股價下跌的局面後，投資人相當歡迎陳立武的到來，因為他過去曾成功扭轉益華電腦的頹勢，並與科技業建立了良好的關係。

但《華爾街日報》上週報導稱，在陳立武上任短短幾個月，他就與包括董事長耶里（Frank Yeary）在內的一些董事會成員在公司戰略問題上有了分歧。陳立武則在致全體員工的信函中強調，已獲董事會的全力支持。

在前總統拜登（Joe Biden）執政時期，英特爾制定了在美國大規模投資的計劃，該公司承諾在5年內投入1000億美元（約新台幣2.99兆元），以增強美國的晶片製造能力，並成為拜登「晶片法案」補助的最大受益者之一。

陳立武上任以來，一直致力於重振英特爾的代工業務，他的目標是為代工業務找到外部客戶，以證明這類投資帶來的鉅額投資是合理的。目前，英特爾大部分代工訂單都來自自主晶片製造，上（7）月底，英特爾表示，將進一步放緩俄亥俄州廠的建設，以更好滿足客戶需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財