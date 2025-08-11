川普要求下台 傳英特爾陳立武將訪問白宮

英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）上週因英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國企業的關係，公開點名要求陳立武下台後，知情人士透露，陳立武將於週一（11日）訪問白宮。

《華爾街日報》報導，知情人士稱，陳立武預計將與川普進行廣泛的對話，解釋他個人和職涯背景。知情人士補充，陳立武也可能提出讓政府與英特爾合作的方案。1名知情人士表示，陳立武希望透過展現他對國家的承諾，以及將加強英特爾的製造能力視為國家安全議題，藉此贏得川普的認可。

川普積極推動美企做出改變，從承擔關稅成本到與更多保守派及其他政治盟友展開業務。在川普點名批評陳立武的前1天，他剛宣佈蘋果（Apple）等科技公司可以豁免半導體關稅，條件是這些公司增加在美國的投資。

川普7日在真實社群發文表示，英特爾CEO涉及高度利益衝突，應該立即離職，在這一問題上沒有其他解決辦法。此前，共和黨籍參議員科頓 （Tom Cotton）致函英特爾董事長，信中表達了關於陳立武與中國關係的擔憂。

陳立武出生於馬來西亞，後來入籍成為美國公民。各界對於他商業往來的疑慮，主要是與陳立武過去任職的益華電腦（Cadence Design Systems），以及他的風險投資公司華登國際（Walden International）對中企的投資有關。

陳立武在今年3月正式接任英特爾執行長，接替季辛格（Pat Gelsinger）的職位，在季辛格未能扭轉英特爾股價下跌的局面後，投資人相當歡迎陳立武的到來，因為他過去曾成功扭轉益華電腦的頹勢，並與科技業建立了良好的關係。

但《華爾街日報》上週報導稱，在陳立武上任短短幾個月，他就與包括董事長耶里（Frank Yeary）在內的一些董事會成員在公司戰略問題上有了分歧。陳立武則在致全體員工的信函中強調，已獲董事會的全力支持。

在前總統拜登（Joe Biden）執政時期，英特爾制定了在美國大規模投資的計劃，該公司承諾在5年內投入1000億美元（約新台幣2.99兆元），以增強美國的晶片製造能力，並成為拜登「晶片法案」補助的最大受益者之一。

陳立武上任以來，一直致力於重振英特爾的代工業務，他的目標是為代工業務找到外部客戶，以證明這類投資帶來的鉅額投資是合理的。目前，英特爾大部分代工訂單都來自自主晶片製造，上（7）月底，英特爾表示，將進一步放緩俄亥俄州廠的建設，以更好滿足客戶需求。

