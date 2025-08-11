AI記憶體大爆發來了！SK海力士高喊HBM市場每年以30％速度增長

AI記憶體大爆發來了！SK海力士高喊HBM市場將以每年30%速度增長。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕AI記憶體大爆發來了，SK海力士1位高層在接受路透社採訪時表示，預測到2030 年，專門為人工智慧設計的高頻寬記憶體 （HBM）市場將以每年30%的速度成長。

SK海力士HBM業務規劃主管崔俊勇 （Choi Joon-yong） 表示，受惠於終端用戶對AI的剛性需求支撐，HBM市場規模還有很大成長空間，預估至2030年，每年成長幅度應有機會站上30%。

崔俊勇指出，隨著AI應用生態擴張，亞馬遜、微軟、Alphabet等科技巨頭紛紛投入數十億美元搶進AI基礎建設，為HBM需求注入穩健的成長動能，後續訂單能見度無虞。

他進一步表示，AI建設與HBM採購之間的關係“非常直接”，兩者之間存在關聯。他說，SK海力士的預測屬保守估計，並已考量能源供應等限制因素。

不過，記憶體產業在這段期間也正經歷重大的策略轉變。HBM 是動態隨機存取記憶體（DRAM）的1種規格，2013年首度量產，透過將晶片垂直堆疊來節省空間並降低耗能，有助於處理複雜AI應用所產生的大量資料。

崔俊勇說，SK海力士預料，客製化HBM市場到2030年將成長至數百億美元規模。

崔俊勇進一步指出，SK 海力士對未來 HBM 市場成長持樂觀態度，部分原因在於客戶可能會希望獲得比 SK 海力士目前所能提供的更進一步的客製化服務。

目前，它主要的客戶是較大的客戶，例如Nvidia可獲得客製化，而小客戶則可獲得傳統的一刀切方法。

